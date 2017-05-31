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Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: главврач областного онкодиспансера

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: главврач областного онкодиспансера

В четверг, 8 июня, в утреннем эфире «Эха» состоится встреча с главным врачом Амурского областного онкодиспансера Светланой Леонтьевой. Ведущие – Екатерина Кузьмина и Нино Кохреидзе – поговорят с гостьей о ситуации с онкозаболеваниями в Приамурье и о том, почему рак – это не приговор.

Днем в эфире «Эха» выйдет очередной выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны», посвященный технологиям поиска исторических деталей и личностей на примере работы краеведа-исследователя Сергея Емельянова. Автор и ведущий программы – Михаил Митрофанов.

Ведущие дневного эфира – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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