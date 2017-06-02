Путин рассказал Стоуну, как повёл бы себя, оказавшись на подлодке в душе с геем

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Президент России Владимир Путин рассказал, как повёл бы себя, если бы оказался в одном душе с представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Эту тему затронул в интервью с российским лидером режиссёр Оливер Стоун, который снимает о Путине документальный фильм, передаёт РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как следует из материалов интервью, президент РФ не считает, что закон о запрете гей-пропаганды в России, принятый в 2013 году, нарушает права гомосексуалов. «Там нет никаких ограничений вообще», – отметил Путин.

Отвечая же на вопрос режиссёра о том, как бы он повёл себя на подводной лодке, оказавшись в одном душе с геем, Путин, засмеявшись, сказал, что предпочёл бы не ходить с ним в один душ.

«Ну я предпочитаю не ходить в душ с ним. Зачем провоцировать его? Но вы знаете, я мастер спорта по дзюдо», – не без иронии напомнил президент РФ.

Премьера документального фильма Стоуна, посвящённая главе российского государства, запланирована на середину июня. Планируется, что фильм будут транслировать на телеканале Showtime.

Трёхкратный обладатель премии «Оскар», американский режиссёр Оливер Стоун снял несколько десятков художественных и документальных фильмов, в том числе – «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Прирождённые убийцы», «Никсон», «Башни-близнецы», «Нерассказанная история США», «Украина в огне», «Сноуден» и другие.

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Алексей Воскобойников