Амурские археологи впервые смогли изучить древние городища на китайском берегу Амура

Впервые российские археологи получили возможность изучить исторические памятники Северного Китая. Четверо специалистов из Благовещенска и Новосибирска объехали памятник в долине по правому берегу Амура от Хэйхэ до Сюнькэ. Вместе с учеными Китая они обсудили перспективы дальнейшего совместного исследования прошлого Приамурья.

Директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков сказал, что у российской делегации появилась уникальная возможность осмотреть самые разные объекты от эпохи неолита до позднего Средневековья на китайском берегу Амура.

«Конечно, наши ученые изучают работы китайских ученых. Но теперь, когда мы увидели оба берега сами, возникает понимание процессов, которые происходили здесь в прошлом, – пояснил Денис Волков. – Ведь Амур в древности не был границей для народов, населявших этот край. Долина Амура это узкая долина, где обитали самые разные племена. И жили общей жизнью. Например, мы хорошо знаем средневековые городища возле сел Новопетровка и Поярково. Но еще одно городище есть на другом берегу Амура, неподалеку от Сюнькэ. Мы побывали на нем, стоявшем на возвышении, и заметили, что с валов городища видны остатки поселений на российском берегу. Значит, можно говорить о системе оповещений между ними и о других связях».

Амурский археолог рассказал, что все памятники, где они побывали, были уже известны, но полноценно их не исследовали. История Северного Китая, по его словам, изучена слабо, потому что до недавнего времени здесь не было своих археологов. Теперь они начали появляться. Россияне раскопками на памятниках не занимались, лишь осматривали их. Это не мешало им находить подъемный археологический материал. Ученые нашли каменные орудия, тёсла, пластины, которые оставили у китайских коллег.

В дальнейшем археологи намерены развивать сотрудничество для исследования общей истории Амура. «Пока мы обсуждали практические вопросы совместной работы, – рассказал Денис Волков. – У археологов России и Китая всё-таки есть различия в методике. Различаются системы хронологии. В России идет разделение по эпохам, в Китае принят династический подход».

В июле 2017 года группа китайских археологов приедет в Амурскую область. Их также провезут по памятникам археологии по левому берегу Амура между Благовещенском и Поярково.

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Василий Кленин