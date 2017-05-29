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В Англии мультимиллионер умер от заведённого собакой трактора

В Англии мультимиллионер умер от заведённого собакой трактора
Фото: ntv.ru

70-летний британский мультимиллионер Дерек Мид скончался от сердечного приступа после наезда трактора, приведённого в действие его собственной собакой. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Telegraph.

Как сообщил источник издания, близкий к семье погибшего, несчастный случай произошёл на принадлежавшей Миду молочной ферме, расположенной в графстве Сомерсет на юге Англии в воскресенье, 4 июня. По всей вероятности, питомец запрыгнул в машину, случайно запустил её и придавил своего хозяина.

На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей, но мужчину спасти не удалось.

Семейство Мидов занимается сельским хозяйством в графстве с XV века. Дерек Мид нажил состояние в основном на молочном животноводстве, разведении свиней, овец и коров. Он активно участвовал в политической жизни региона и строительных проектах, избирался в Совет Северного Сомерсета. Погибший фермер был известен своей любовью к собакам – у него жили колли и терьеры. Мид также был владельцем Mead Group, которой принадлежит один из крупнейших аукционных центров в Южной Англии.

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#животные #происшествия #сельское хозяйство

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