В аэропорту Благовещенска задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

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Фото: tourdis.ru

Во вторник, 6 июня, в аэропорту Благовещенска транспортные полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Задержанного подозревают в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище (часть 3 статьи 158 УК РФ). Гражданина передали инициатору розыска – МО МВД России «Благовещенский».

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#криминал #происшествия

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Александр Авдеев