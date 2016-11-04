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Амурчан приглашают на экскурсии в Албазино

Амурчан приглашают на экскурсии в Албазино
Фото: museumamur.org

Сковородинский районный краеведческий музей и администрация Сковородинского района запустили совместный проект – экскурсии в Албазино. Амурчан приглашают в Албазинский краеведческий музей, а также предлагают познакомиться с памятниками природы – Джалиндинским утесом, Черпельскими кривунами, Чернопольскими валунами.

Маршрут пролегает от города Сковородино до Джалинды, затем до Албазина и обратно – в пункт отправления. Экскурсии платные, в стоимость входят услуги экскурсовода, транспортные расходы, питание, а также оплата оформления пропуска для экскурсионной группы.

«Там действует пропускная система, так как это погранзона. Поэтому мы заранее подготовим коллективные пропуска для экскурсионной группы. Группы мы набираем по 20 человек. Для детей до 5 лет экскурсия бесплатная», – рассказали организаторы.

Экскурсии будут проходить с 10:00 до 19:00. Пока назначены только три даты – 24 июня, 8 и 22 июля. В дальнейшем планируется организовывать выезды по маршруту каждую субботу.

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#жизнь

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Комментарии
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  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    1 час назад

    АИ, а где хотя бы номера контактов? Куда обращаться-то? Вот прямо в Сковородино звонить или как?

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