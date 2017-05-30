Жителям микрорайона Северный в Свободном вернут воду

Жители многоквартирных домов Северного микрорайона города Свободного неоднократно жаловались на перебои водоснабжения, особенно на верхних этажах. Глава города дал поручение обеспечить надёжную подачу воды, сообщает пресс-служба Свободного.

Как пояснил директор ООО «Аква» Леонид Трутнев, проблема вызвана тем, что на двух водозаборных скважинах, питающих микрорайон, из-за износа резко снизили свою производительность оба насоса, хотя они ещё не выработали нормативный ресурс. Для исправления ситуации было принято решение заменить насосы на новые, более мощные. На прошлой неделе на одной скважине эта работа была проведена.

7 июня исполняющий обязанности главы города Юрий Романов сам побывал в Северном на одной из скважин, где специалистами предприятия велись работы по замене второго насоса. Как его заверил Леонид Трутнев, к вечеру и эта скважина должна быть запущена в работу. За ночь вода накопится в резервуарах, с утра водоснабжение должно работать в штатном режиме.

Юрий Романов поручил разработать более надёжную систему водоснабжения. В микрорайоне есть ещё одна скважина, ранее принадлежавшая квартирно-эксплуатационной части, её теперь тоже необходимо восстановить и ввести в работу. Он сказал, что на предстоящей 8 июня сессии горсовета народных депутатов будет выделена необходимая сумма на приобретение нового насоса для третьей скважины, все три будут закольцованы в одну систему, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение микрорайона.

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Анастасия Болотина