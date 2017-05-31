Уфологи нашли на Луне загадочный чёрный НЛО

Фото: youtube.com

Уфологи из США рассказали о том, что ими обнаружен загадочный чёрный НЛО на поверхности Луны. Таинственный объект снят аппаратом Moon Live Stream в 2016 году, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Исследователи обратили внимание на огромную скорость неопознанного летающего объекта и хаотичную смену траектории его полета. Информация привлекла широкое внимание интернет-пользователей. По мнению ряда комментаторов, загадочный лунный НЛО мог искать удобное место для посадки, поэтому старался держаться поближе к грунту спутника Земли и иногда менять высоту. Кто-то считает, что на снимках – метеорологический зонд, который отбрасывает тень и блики. По мнению третьих, «эффект НЛО» произошёл из-за плохо сфокусированная камера.

Учёные отнеслись к «открытию» уфологов с изрядной долей скепсиса – они уверены, что сфотографированный Moon Live Stream предмет никак не может являться «кораблём пришельцев».

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#интернет #космос

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Алексей Воскобойников