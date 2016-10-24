СМИ: Благовещенск предлагал Хабаровску забрать троллейбусы бесплатно

Городские электрические сети Благовещенска предлагали администрации Хабаровска бесплатно забрать у них несколько троллейбусов. В дальневосточной столице от «подарка» отказались, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации агентства, после ликвидации троллейбусного сообщения в Благовещенске «рогатые» отдали в Городские электрические сети. Предприятию транспорт оказался не нужен, его попытались продать в другие города по сниженным ценам, но им никто не заинтересовался. Теперь же власти столицы Приамурья предложили Хабаровску бесплатно забрать у них ненужное имущество.

«Я занимался лично этим вопросом. Брать там абсолютно нечего, потому что там лохматье, которое нет смысла тащить. Они сами заявляют, что выбрать там абсолютно нечего. Сами в этом ничего не понимают. У нас в этом нет надобности – у самих такое же. Нужных двигателей там нет, кузовов тоже. Рога и штанги там есть, но у нас этого добра хватает. Просим стекла, а они просят очистить им территорию – негде держать этот хлам», – рассказал РИА «Восток-Медиа» исполнительный директор трамвайно-транспортного управления Хабаровска Николай Илющенко.

По информации ИА «Амур.инфо», сейчас в Благовещенске троллейбусами занимается Городской сервисно-торговый комплекс. Официальный комментарий пресс-службы администрации города будет опубликован позже.

Как сообщалось ранее, последние троллейбусы выходили на улицы столицы Приамурья в июле 2016 года. Тогда власти официально не сообщали, что этого вида транспорта в Благовещенске больше не будет. Однако в ночное время в городе принялись демонтировать контактные сети. Троллейбусное управление закрыли. А в городе распространяли газеты с призывом сохранить этот экологически чистый вид транспорта.

Тогда же мэр Благовещенска Валентина Калита заявила, что время троллейбусов прошло. Жители города сами сделали выбор в пользу частного транспорта и автобусов.

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Александр Авдеев