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СМИ: Благовещенск предлагал Хабаровску забрать троллейбусы бесплатно

СМИ: Благовещенск предлагал Хабаровску забрать троллейбусы бесплатно

Городские электрические сети Благовещенска предлагали администрации Хабаровска бесплатно забрать у них несколько троллейбусов. В дальневосточной столице от «подарка» отказались, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации агентства, после ликвидации троллейбусного сообщения в Благовещенске «рогатые» отдали в Городские электрические сети. Предприятию транспорт оказался не нужен, его попытались продать в другие города по сниженным ценам, но им никто не заинтересовался. Теперь же власти столицы Приамурья предложили Хабаровску бесплатно забрать у них ненужное имущество.

«Я занимался лично этим вопросом. Брать там абсолютно нечего, потому что там лохматье, которое нет смысла тащить. Они сами заявляют, что выбрать там абсолютно нечего. Сами в этом ничего не понимают. У нас в этом нет надобности – у самих такое же. Нужных двигателей там нет, кузовов тоже. Рога и штанги там есть, но у нас этого добра хватает. Просим стекла, а они просят очистить им территорию – негде держать этот хлам», – рассказал РИА «Восток-Медиа» исполнительный директор трамвайно-транспортного управления Хабаровска Николай Илющенко.

По информации ИА «Амур.инфо», сейчас в Благовещенске троллейбусами занимается Городской сервисно-торговый комплекс. Официальный комментарий пресс-службы администрации города будет опубликован позже.

Как сообщалось ранее, последние троллейбусы выходили на улицы столицы Приамурья в июле 2016 года. Тогда власти официально не сообщали, что этого вида транспорта в Благовещенске больше не будет. Однако в ночное время в городе принялись демонтировать контактные сети. Троллейбусное управление закрыли. А в городе распространяли газеты с призывом сохранить этот экологически чистый вид транспорта.

Тогда же мэр Благовещенска Валентина Калита заявила, что время троллейбусов прошло. Жители города сами сделали выбор в пользу частного транспорта и автобусов.

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#транспорт #городская власть #финансы

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    А кто ответит за потраченые деньги на строительство новой контактной сети по Ленина?

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    кто кто дед Пихто!!! нету денег, нету!!!

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Какое лохматье?! Были закуплены новые современные троллейбусы, где они?

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    Альберт Клубника

    А кто ответит за потраченые деньги на строительство новой контактной сети по Ленина?



    деньги уже наверно отбились

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Тогда же мэр Благовещенска Валентина Калита сообщала, что время троллейбусов прошло. Жители города сами сделали выбор в пользу частного транспорта и автобусов.



    Наглая ложь!

    Власть сама уничтожила электротранспорт Благовещенска тем, что периодически закрывала, переносила и спараллеливала маршруты троллейбусов с автобусными. Тем, что не занималась развитием сети и созданием новых маршрутов.

    А теперь ещё и валит всё на горожан!

    Футакойбыть!

  • Акционер2016

    Акционер2016
    1 час назад

    куда делись новые троллейбусы со световыми табло и пандусами для инвалидов ?

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Новые троллейбусы власти успели продать, набив собственные карманы. Об этом как-то не сказано! Вот лохматье и осталось.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Пусть отчитаются, куда дели деньги за проданные новые троллейбусы, раз осталось одно "лохматьё".

  • ay

    ay
    1 час назад

    Деньги? Какке деньги? Деньги на салют ушли. Или даже салют был подарком от ИП?

  • СаняCh

    СаняCh
    59 минут назад

    Бомж_ик

    Новые троллейбусы власти успели продать, набив собственные карманы. Об этом как-то не сказано! Вот лохматье и осталось.



    Ложь. Труш, хоть бы в Москве поработал, а не на АИ дезинформировал людей.

  • Beverly

    Beverly
    7 минут назад

    К сожалению. в большинстве развитых городов мира троллейбусы действительно вымерли (см ссылку https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_троллейбусных_систем_мира), хотя в некоторых где сеть очен развита, ну и ради истории может быть их все же оставили. Например, в Сан-Франциско, Копенгагене, Афинах... Но если в Европе от рогатых отказались по причине того, что люди пересели на личный автотранспорт + там довольно узкие улицы в городах и этот вид общественного транспорта действительно не совсем удобный и мобильный. То в России троллейбусы убирают исключительно по желанию чиновников, которые не ходят содержать дорогостоящий вид транспорта, закупать новые троллейбусы, субсидировать льготников... Им выгоднее отдать ( и с этого еще получить откат) маршруты частникам и забыть про проблему. Именно так и получилось в Благовещенске. Старые некомфортные троллейбусы, ходили они с большими перерывами 9не как в 80-е с 6 утра до 11 ночи и с разницей в 5 минут), ну и не очень удобная сеть. Людям стало действительно удобнее (но не безопаснее!) на маршрутке подъехать поближе к дому, чем идти еще несколько кварталов пешком.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    5 минут назад

    Благовещенцы должны знать: вколотившая прследний гвоздь в крышку гроба троллейбусного движения (читай экологически чистого транспорта будущего) мэр Калита - никчемный мэр.

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