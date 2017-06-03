Белогорск проводит конкурс на лучший видеоролик о городе

Пользователи социальных сетей могут поучаствовать в конкурсе «Белогорск-2017» и выиграть приз. На сайте белогорск.рф объявили конкурс на создание лучшего медиа, посвященного истории, памятным местам, значимым событиям Белогорска. Интерактивный проект приурочили к 157-й годовщине города. Принять в нем участие могут любые пользователи социальных сетей старше 14 лет, сообщает пресс-служба Белогорска.

«Ранее белогорцы предлагали и выбирали семь чудес Белогорска, присылали фотомиги с шествия олимпийского огня по территории муниципалитета, – рассказала руководитель пресс-службы Белогорска Марина Зингер. – На этот раз принято решение привлечь к участию пользователей социальных сетей. Идею устроить такой конкурс озвучила молодежь Белогорска после встречи с главой города в день местного самоуправления».

IT-отдел администрации Белогорска разработал специальный раздел «Белогорск-2017», куда и можно будет загружать видеоролики, слайд-шоу продолжительностью не более 1 минуты. Сделать их сейчас не составляет особого труда, поскольку разработано немало приложений для обработки фото и видео. Главное – это идея и воплощение ее в медиа.

Цель конкурса – позиционирование Белогорска, его истории, культурного наследия, достопримечательностей, памятных мест, инвестиционной привлекательности в социальных сетях.

К участию допускаются пользователи социальных сетей в возрасте от 14 лет и старше, подавшие онлайн-заявку на участие на официальном сайте белогорск.рф. География участников не ограничивается. Подведение итогов состоится путем открытого онлайн-голосования.

«Медиа должно быть размещено также не менее чем в двух социальных сетях с тегами #Белогорск2017, #Белогорск, #ГородВежливыхЛюдей, – добавила Марина Зингер. – Победителю интерактивного конкурса глава Белогорска Станислав Мелюков учредил специальный приз».

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Анастасия Болотина