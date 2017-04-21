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Начальником амурского погрануправления ФСБ назначен Олег Луцких

Начальником амурского погрануправления ФСБ назначен Олег Луцких
Фото: www.xn--80aaifqbankvb2aj9b.xn--p1ai

Бывший начальник погрануправления ФСБ России по Калининградской области Олег Луцких назначен руководителем амурского пограничного управления ФСБ. На этой должности он сменил Ивана Краснощекова, который, в свою очередь, стал начальником погрануправления Калининградской области.

Как сообщалось ранее, 6 июня генерал-лейтенанта Ивана Краснощекова представили временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Антону Алиханову в статусе начальника пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

7 июня стало известно, что на место Краснощекова пришел Олег Луцких. Олег Анатольевич с 2011 года занимал должность руководителя пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Официального подтверждения назначения амурское погрануправление пока не дало. Но на сайте налоговой службы в сведениях о юридическом лице значатся уже обновленные данные, где указана фамилия нового начальника.

Олег Луцких родился в 1963 году в Новосибирской области. В 1984 году окончил Алма-Атинское Высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Дзержинского, в 1995 году – Военную Академию имени Фрунзе в Москве. В звании лейтенанта начал военную карьеру в Карелии на линейной заставе Северо-Западного пограничного округа. Проходил службу на командных и руководящих должностях в Забайкальском пограничном округе КГБ СССР, Юго-Восточном региональном пограничном управлении. С 2005 по 2011 годы возглавлял Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Главный браконьер области поехал от нас.

  • Ежык

    Ежык
    1 час назад

    Рокировка как на шахматной доске...

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