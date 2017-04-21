Начальником амурского погрануправления ФСБ назначен Олег Луцких
Бывший начальник погрануправления ФСБ России по Калининградской области Олег Луцких назначен руководителем амурского пограничного управления ФСБ. На этой должности он сменил Ивана Краснощекова, который, в свою очередь, стал начальником погрануправления Калининградской области.
Как сообщалось ранее, 6 июня генерал-лейтенанта Ивана Краснощекова представили временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Антону Алиханову в статусе начальника пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
7 июня стало известно, что на место Краснощекова пришел Олег Луцких. Олег Анатольевич с 2011 года занимал должность руководителя пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Официального подтверждения назначения амурское погрануправление пока не дало. Но на сайте налоговой службы в сведениях о юридическом лице значатся уже обновленные данные, где указана фамилия нового начальника.
Олег Луцких родился в 1963 году в Новосибирской области. В 1984 году окончил Алма-Атинское Высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Дзержинского, в 1995 году – Военную Академию имени Фрунзе в Москве. В звании лейтенанта начал военную карьеру в Карелии на линейной заставе Северо-Западного пограничного округа. Проходил службу на командных и руководящих должностях в Забайкальском пограничном округе КГБ СССР, Юго-Восточном региональном пограничном управлении. С 2005 по 2011 годы возглавлял Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области.
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