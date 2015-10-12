«Ъ»: Кудрин предлагает сократить число госслужащих на треть

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Центр стратегических разработок (ЦСР), которым руководит экс-глава Минфина Алексей Кудрин, предлагает до 2024 года сократить около 30 % государственных служащих, а также на треть уменьшить затраты на госуправление. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ознакомившаяся с положениями соответствующего проекта ЦСР.

Технические цели программы на ближайшие семь лет – повышение уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5-10 % до 50 %, снижение доли расходов на обеспечение работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5 % до 1,74 %, участие в проектной части работ не менее половины госаппарата, а работы по поручениям (вне рутинных процессов и проектов) – до 20 %. Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться – с нынешних 148,3 на 10 тысяч населения до 103,6, то есть, примерно на 30 %.

Проект предполагает также снижение стоимости госуправления с 2 844 рублей в год на гражданина до 1 990 рублей.

Программа предлагает сделать госслужбу смешанной, выделив в ней срочные контракты и систему «карьерной» госслужбы, а также централизовать управление кадрами в Федеральном кадровом агентстве. При этом планируется повысить рост оценки престижности госслужбы для населения с нынешних 6 % до 60 %.

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#работа #российская власть

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Алексей Воскобойников