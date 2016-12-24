В Благовещенске хотят направить 260 тысяч рублей на отлов бездомных собак

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В среду, 7 июня, в Благовещенске пройдет заседание комитета по бюджету, финансам и налогам городской Думы. Одним из вопросов станет перераспределение собственных доходов областной столицы. Часть средств собираются направить на отлов бездомных собак, сообщает пресс-служба Думы.

Так, на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных народные избранники предлагают направить 260 тысяч рублей. Кроме того, средства должны пойти на разработку схемы водоснабжения и водоотведения города, организацию двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Окончательное решение будет приниматься на очередном заседании Думы Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, в 2017 году управление ЖКХ Благовещенска предпринимало попытки найти подрядчика, который бы занялся отловом и содержанием безнадзорных собак в городе. Однако заявок от желающих участвовать в соответствующих электронных аукционах не поступило.

В прошлые годы такие аукционы выигрывали фирмы «Деним-А» и «Амурский комунальщик». Участие также принимал ИП Золотарев. Волонтеры говорят, что местные зоозащитные организации не могут стать участниками аукционов по двум причинам – отсутствие финансов (деньги нужны для оплаты обеспечения контракта, а это 30 процентов от стоимости контракта) и соответствующего земельного участка для содержания собак.

Еще в 2013 году был принят областной закон «О регулировании численности безнадзорных животных». Но ряд общественников считает, что он не является эффективным и лишь узаконил убийство животных.

31 мая 2017 года в Благовещенске в районе дома № 160/2 по улице Ломоносова произошел расстрел собак. Одно животное было убито, еще одно получило ранения. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 (Хулиганство). Позже его переквалифицировали, статья была заменена на 245-ю, часть 2 «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц, повлекшее их гибель».

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#гордума #животные #жизнь #финансы

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Александр Авдеев