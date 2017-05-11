«Мумия», «Анна Каренина. История Вронского»: кинопремьеры недели

Фото: uzhasy.net

На этой неделе благовещенские кинотеатры подготовили для горожан три киноновинки. Это приключенческий блокбастер «Мумия» с Томом Крузом в главной роли, российский художественный фильм «Анна Каренина. История Вронского» и комедийный боевик «Его собачье дело». Амур.инфо рассказывает об очередных премьерах в кино.

Мумия

Картина от режиссёра фильмов «Звездный путь» и «Стартрек: Возмездие», является ремейком одноименного фильма 1999 года.

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

Актеры: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон. Режиссер: Алекс Куртцман.

Фильм покажут в АОДНТ, «Харбине», ОКЦ, киноцентре «Благовещенск», ДК Профсоюзов и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Анна Каренина. История Вронского

Кинолента режиссёра Карена Шахназарова. Он же снял расширенную восьмисерийную телевизионную версию этого фильма. Сериал показали на телевидении за полтора месяца до выхода полнометражной ленты в кинотеатрах.

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, – граф Вронский, – тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всё же идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач – тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.

Актеры: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Виталий Кищенко, Кирилл Гребенщиков. Режиссер: Карен Шахназаров.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск» и в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Его собачье дело

Комедийный боевик от режиссёров фильмов «Лас Вегас» и «Двойной КОПец». Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе. Профессиональная и личная жизнь главного героя пошла под откос, когда его пса Бадди похищает группа бандитов. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив соглашается выполнять поручения преступников. Но пока он занят возвращением четвероногого друга, по его следам идут враги, среди которых двое суровых парней из Самоа, подручные ростовщика, которому герой задолжал деньги.

Актеры: Брюс Уиллис, Джейсон Момоа, Джон Гудман, Томас Миддлдитч, Фамке Янссен. Режиссеры: Марк Каллен, Робб Каллен.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и в одном из кинотеатров ТРЦ «Острова».

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Екатерина PL