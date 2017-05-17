Названы самые пьющие и непьющие регионы России

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В России значительно снизилась продажа крепких алкогольных напитков. Потребление спиртного уменьшилось почти на 40 % – с 10,9 литра в расчёте на душу населения в 2011 году до 6,6 литра в 2016 году. Такие данные содержатся в докладе, опубликованном Роспотребнадзором, передаёт ИА Regnum.

Как отмечают в ведомстве со ссылкой на данные Росстата, наиболее низкие объёмы продажи алкоголя зафиксированы в Ингушетии, Чечне (0,1 литра в расчёте на душу населения), Кабардино-Балкарской Республике (0,5 литра) и Северной Осетии – Алании (0,6 литра). Самыми пьющими регионами оказались Магаданская область (14,1 литра), Москва (13,3 литра), Коми и Сахалинская область (13 литров).

Также отмечается «устойчивая тенденция» снижения продажи пива населению. За пять лет объём упал почти на 25 %. В прошлом году продажи пива составили 53,3 литра на человека, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 70,8 литра. Менее всего пиво востребовано в Ингушетии (0,5 литра), Дагестане (2,1 литра) и Чечне (2,2 литра). Больше всего пьют пиво в Московской области (94,9 литра), Хакасии (84,3 литра) и Сахалинской области (82,8 литра).

Алкоголь продолжает оставаться одной из основных причин отравлений. По данным Роспотребнадзора, в период с 2014 по 2016 годы в России зарегистрировано почти 150 тысяч случаев острых отравлений от спиртосодержащей продукции, из них более 41 тысячи (28,1 %) – с летальным исходом. В 2016 году показатель острых алкогольных отравлений составил 32,9 случая на 100 тысяч населения (годом ранее – 34,6, в 2014 году – 33,6), в том числе с летальным исходом – 8,9 случая на 100 тысяч населения (в 2015 году – 9,8, в 2014 году – 9,7).

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#здоровье #торговля

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Алексей Воскобойников