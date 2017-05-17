Китайским рыбакам за ночную ловлю рыбы у российского берега грозит до 6 лет заключения

Фото: vestiprim.ru

У российского берега в районе села Нововоскресеновка Шимановского района ночью 4 июня задержали двух китайских рыбаков. Операцию «Пограничное сотрудничество–2017» проводили совместно с китайскими военными.

Двое мужчин нарушили государственную границу, подплыли на металлической лодке к российскому берегу и ловили рыбу с помощью сетей. Граждан КНР задержали, выяснилось, что это жители провинции Хэйлунцзян 1979 и 1983 годов рождения.

6 июня по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Рыбакам грозит до 6 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 58

#Китай #происшествия

распечатать

Нино Кохреидзе