Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость
сегодня, 14:01 0

Китайским рыбакам за ночную ловлю рыбы у российского берега грозит до 6 лет заключения

Китайским рыбакам за ночную ловлю рыбы у российского берега грозит до 6 лет заключения
Фото: vestiprim.ru

У российского берега в районе села Нововоскресеновка Шимановского района ночью 4 июня задержали двух китайских рыбаков. Операцию «Пограничное сотрудничество–2017» проводили совместно с китайскими военными.

Двое мужчин нарушили государственную границу, подплыли на металлической лодке к российскому берегу и ловили рыбу с помощью сетей. Граждан КНР задержали, выяснилось, что это жители провинции Хэйлунцзян 1979 и 1983 годов рождения.

6 июня по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Рыбакам грозит до 6 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 58

#Китай #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Больного ребенка, прилетевшего в Благовещенск из Вьетнама, обследуют
Происшествия 16

На перекрестке Горького – Кузнечная в Благовещенске столкнулись четыре автомобиля
Происшествия 4

В Благовещенск прибыл авиарейс из Вьетнама с больным ребенком на борту
Происшествия 2

Из-за сильного ветра семь населенных пунктов Амурской области лишились электричества