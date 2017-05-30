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Амурстат: средняя зарплата амурских энергетиков выросла на 21 %

Амурстат: средняя зарплата амурских энергетиков выросла на 21 %
Фото: ngzt.ru

В апреле 2017 года средний размер заработной платы в Амурской области составил 35 183 рубля. По сравнению с апрелем 2016 года он увеличился на 2,1%. При этом реальная зарплата (с учетом индекса потребительских цен) снизилась на 1 %. Сократились доходы и в сравнении с мартом 2017 года, когда средняя зарплата составляла 35 560 рублей, сообщает Амурстат.

Самый значительный рост доходов (в сравнении с апрелем 2016 года) произошел у энергетиков – более 21 %. У них же самые высокие средние зарплаты и в абсолютном выражении – 54 894 рубля. В то же время у работников гостиниц и предприятий общепита средняя зарплата едва превышает 18 тысяч рублей, сократившись за год почти на 5 %.

Сильнее всего снизились доходы у работников строительной сферы – на 19 %. Средняя зарплата у строителей в апреле 2017-го составила 33 831 рубль.

Выше среднего уровня зарплаты у работников транспортировки и хранения – 52 188 рублей, финансовой и страховой сферы – 48 936, сферы добычи полезных ископаемых – 42 923, государственного управления, социального страхования – 42 578 рублей.

Самые низкие средние зарплаты в Амурской области в торговой сфере – 20 100, животноводстве – 21 385, торговле недвижимостью – 22 023, в сфере спорта, отдыха и развлечений – 22 252 рубля.

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#работа #цены #экономика

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