Жителя Шимановска оштрафовали за хранение военной техники около дачи

Житель города Шимановска Алексей Никульченков столкнулся с непониманием со стороны городских властей. В настоящее время у мужчины на даче хранятся две единицы военной техники – БТР и БРДМ. Администрация Шимановска оштрафовала горожанина на 3 тысячи рублей, ссылаясь на нарушение законодательства. С этим решением амурчанин не согласен и готов его оспаривать.

Как рассказал Алексей, все началось с того, что он пришел на дачу и обнаружил в воротах уведомление. С ним мужчина пришел в администрацию города, где ему предложили подписать протокол. Документ горожанин подписал, но указал, что с нарушением не согласен.

По версии администрации Шимановска, Алексей Никульченков нарушил закон Амурской области от 30 марта 2007 года № 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области», статья 4.7.1, часть 1, пункт 4. В ней регламентируется длительное (свыше 7 дней) хранение строительных материалов, запасов топлива, оборудования, механизмов, сырья на территориях, прилегающих к земельным участкам, на которых находятся объекты индивидуального жилищного строительства.

БТР, принадлежащий Алексею, находится за забором, а вот БРДМ – возле забора, снаружи. По мнению властей, это недопустимо и нарушает законодательство.

Во вторник, 6 июня, в администрации города прошло заседание административной комиссии по данному факту. Алексей говорит, что хотел присутствовать, но ему было отказано. В итоге мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей. Он написал заявление в суд.

Алексей Никульченков полагает, что в этой части закон Амурской области противоречит федеральному законодательству, которое имеет приоритет над муниципальными и региональными законами.

«Техника находится возле забора, все очень аккуратно и чисто, мусора нет. Она накрыта, упакована. Со стороны Госавтоинспекции и Гостехнадзора претензий не было», – добавляет амурчанин. Он пояснил, что военная техника – его хобби и с работой не связана.

По его словам, по статье 4.7.1 уже оштрафовано большое число горожан. Почти все не хотят бороться, а просто приходят в администрацию и платят штраф.

В администрации Шимановска подтвердили, что Алексея оштрафовали из-за техники. 30 марта члены административной комиссии выехали в город – для выявления нарушений в сфере благоустройства. В ходе проверки и обнаружили самоходную машину на улице Партизанской. Она стояла на чурках и была укрыта пологом. 10 апреля комиссия выехала еще раз – машина находилась на том же месте.

«Тем самым административная комиссия зафиксировала факт нарушения требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства, а именно – осуществлялось длительное, свыше семи дней, хранение самоходной машины на территории, прилегающей к земельному участку, на котором находятся объекты индивидуального жилищного строительства», – пояснили свою позицию в администрации.

16 мая по данному факту был составлен протокол об административном правонарушении – по пункту 4 части 1 статьи 4.7.1 закона Амурской области от 30 марта 2007 года № 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области». 6 июня вынесли постановление о назначении административного наказания со штрафом в размере трех тысяч рублей.

«Если с данным постановлением Никульченков не согласен, он имеет право на его обжалование. Сам факт нахождения техники на прилегающей территории дома Никульченков на рассмотрении дела не отрицал. Сообщил, что технику он приобрел в 2016 году, и с тех пор в таком виде она у него и стоит», – сказали в администрации.

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Александр Авдеев