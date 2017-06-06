Ветер и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 8 июня

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В Амурской области 8 июня ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет слабый, умеренный дождь, в отдельных районах дождь будет сильным, возможны грозы. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13-18 метров в секунду. Температура составит 18…23 градуса тепла, в дожде – плюс 10…15 градусов.

В Благовещенске в этот день будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, усиливаясь местами до 11-16 метров в секунду. Термометры покажут 14…16 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Екатерина PL