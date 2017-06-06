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Ветер и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 8 июня

Ветер и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 8 июня
Фото: instagram

В Амурской области 8 июня ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет слабый, умеренный дождь, в отдельных районах дождь будет сильным, возможны грозы. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13-18 метров в секунду. Температура составит 18…23 градуса тепла, в дожде – плюс 10…15 градусов.

В Благовещенске в этот день будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, усиливаясь местами до 11-16 метров в секунду. Термометры покажут 14…16 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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Комментарии
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  • zagqmqc4000

    zagqmqc4000
    24 минуты назад

    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте ---- http://upl.pp.ua/eda

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