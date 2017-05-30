Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:09 1

Больного ребенка, прилетевшего в Благовещенск из Вьетнама, обследуют

Больного ребенка, прилетевшего в Благовещенск из Вьетнама, обследуют
Фото: amurvisit.ru

Ребенок, который 7 июня был доставлен в Амурскую областную инфекционную больницу после прилета из Вьетнама, сейчас проходит обследование. У него взяли необходимые анализы, об их результатах станет известно позже.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» главный врач больницы Елена Саяпина, поступивший пациент – четырехлетний мальчик. У ребенка несколько раз наблюдалась рвота, однако сыпи и повышенной температуры у него нет. Маленький пациент чувствует себя хорошо, его состояние компенсировано. Он уже просится домой.

Как сообщало Амур.инфо, 7 июня в аэропорт Благовещенска прибыл самолет из Вьетнама, на борту которого находился больной ребенок. У маленького пассажира заподозрили энтеровирусную инфекцию, его срочно госпитализировали.

Ранее в больнице находились двое жителей Благовещенска с подозрением на тропическую лихорадку, также отдыхавших во Вьетнаме. Опасных заболеваний у них не нашли, оба уже отпущены домой.

Просмотров всего: 539

#здоровье #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • zagqmqc4000

    zagqmqc4000
    23 минуты назад

    Сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe -- http://short.co.de/rak

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Китайским рыбакам за ночную ловлю рыбы у российского берега грозит до 6 лет заключения
Общество 1

Жителя Шимановска оштрафовали за хранение военной техники около дачи
Происшествия 16

На перекрестке Горького – Кузнечная в Благовещенске столкнулись четыре автомобиля
Происшествия 4

В Благовещенск прибыл авиарейс из Вьетнама с больным ребенком на борту