Больного ребенка, прилетевшего в Благовещенск из Вьетнама, обследуют

Фото: amurvisit.ru

Ребенок, который 7 июня был доставлен в Амурскую областную инфекционную больницу после прилета из Вьетнама, сейчас проходит обследование. У него взяли необходимые анализы, об их результатах станет известно позже.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» главный врач больницы Елена Саяпина, поступивший пациент – четырехлетний мальчик. У ребенка несколько раз наблюдалась рвота, однако сыпи и повышенной температуры у него нет. Маленький пациент чувствует себя хорошо, его состояние компенсировано. Он уже просится домой.

Как сообщало Амур.инфо, 7 июня в аэропорт Благовещенска прибыл самолет из Вьетнама, на борту которого находился больной ребенок. У маленького пассажира заподозрили энтеровирусную инфекцию, его срочно госпитализировали.

Ранее в больнице находились двое жителей Благовещенска с подозрением на тропическую лихорадку, также отдыхавших во Вьетнаме. Опасных заболеваний у них не нашли, оба уже отпущены домой.

Просмотров всего: 539

#здоровье #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев