В Амурской области более тысячи военнослужащих подняли по учебной тревоге

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В мотострелковом соединении Восточного военного округа в Амурской области началась проверка боеготовности. Более тысячи военнослужащих были подняты по учебной тревоге. Военнослужащие в установленные сроки подготовили технику и выполнили другие мероприятия боевой готовности, после чего выдвинулись в район выполнения учебно-боевых задач.

«В ходе движения будут отработаны вопросы маршевой скорости и управления подразделениями на марше в условиях активного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника», – сообщили в пресс-службе ВВО.

К маневрам привлечено около 100 единиц боевой и специальной техники.

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#военные #учения

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Екатерина PL