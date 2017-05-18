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В Амурской области более тысячи военнослужащих подняли по учебной тревоге

В Амурской области более тысячи военнослужащих подняли по учебной тревоге
Фото: Lenta.ru

В мотострелковом соединении Восточного военного округа в Амурской области началась проверка боеготовности. Более тысячи военнослужащих были подняты по учебной тревоге. Военнослужащие в установленные сроки подготовили технику и выполнили другие мероприятия боевой готовности, после чего выдвинулись в район выполнения учебно-боевых задач.

«В ходе движения будут отработаны вопросы маршевой скорости и управления подразделениями на марше в условиях активного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника», – сообщили в пресс-службе ВВО.

К маневрам привлечено около 100 единиц боевой и специальной техники.

Просмотров всего: 1138

#военные #учения

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Акционер2016

    Акционер2016
    2 часа назад

    Это как то связано с переброской атомных бомбардировщиков США в Европу ?

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Не ждут, а готовятся! Молодцы, но уже поздно...

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Русская Армия Всех Сильней

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Алекsей

    Русская Армия Всех Сильней



    это же экстримизм, в Рассее нет такой армии, у нас армия многонациональная )

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    РАМ

    Алекsей

    Русская Армия Всех Сильней



    это же экстримизм, в Рассее нет такой армии, у нас армия многонациональная )



    ... и многоконфесиональная ))))

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Точно

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Алекsей

    Русская Армия Всех Сильней



    Нененеее... "Красная Армия всех сильней" (с)

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Моя Армия Всех Сильней!

  • zagqmqc4000

    zagqmqc4000
    23 минуты назад

    Сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe -- http://short.co.de/rak

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