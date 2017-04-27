В Амурскую область едут жить россияне из Украины, Армении и даже Уругвая

Фото: Владимир Межов

В рамках программы добровольного переселения в Амурскую область переехали жить чуть более четырех тысяч человек: в 2016 году – 497, за пять месяцев 2017 года – 173 человека. Основной поток переселенцев из Украины – около 30 % и Армении – 26 %. Впервые за весь период действия программы в Приамурье в мае 2017 года приехала семья из Уругвая.

Итоги работы Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обсудили в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

За счет переселенцев частично удовлетворяется потребность экономики области в трудовых ресурсах. Порядка 70 % из общего числа переселившихся это граждане, находящиеся в трудоспособном возрасте. Сферы их деятельности различны – строительство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, образование, здравоохранение, оказание услуг и другие. Некоторые переселенцы ведут предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба областного министерства ВЭСТиП.

К реализации госпрограммы по переселению Амурская область приступила с 2007 года в числе 12 пилотных регионов.

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#Дальний Восток #жизнь #соцзащита

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Василий Кленин