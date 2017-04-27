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В Амурскую область едут жить россияне из Украины, Армении и даже Уругвая

В Амурскую область едут жить россияне из Украины, Армении и даже Уругвая
Фото: Владимир Межов

В рамках программы добровольного переселения в Амурскую область переехали жить чуть более четырех тысяч человек: в 2016 году – 497, за пять месяцев 2017 года – 173 человека. Основной поток переселенцев из Украины – около 30 % и Армении – 26 %. Впервые за весь период действия программы в Приамурье в мае 2017 года приехала семья из Уругвая.

Итоги работы Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обсудили в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

За счет переселенцев частично удовлетворяется потребность экономики области в трудовых ресурсах. Порядка 70 % из общего числа переселившихся это граждане, находящиеся в трудоспособном возрасте. Сферы их деятельности различны – строительство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, образование, здравоохранение, оказание услуг и другие. Некоторые переселенцы ведут предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба областного министерства ВЭСТиП.

К реализации госпрограммы по переселению Амурская область приступила с 2007 года в числе 12 пилотных регионов.

Просмотров всего: 704

#Дальний Восток #жизнь #соцзащита

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Вся нищета из разных уголков мира приедет - ура, товарищи! Наши цари страдают толерантностью(не за свой же счёт), и предоставят этим "гостям" не званным и работу и достойную зарплату, а амурчане и так обойдутся.

  • Лесная

    Лесная
    2 часа назад

    ++++++++++++++

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Алиса65

    Вся нищета из разных уголков мира приедет - ура, товарищи! Наши цари страдают толерантностью(не за свой же счёт), и предоставят этим "гостям" не званным и работу и достойную зарплату, а амурчане и так обойдутся.



    Вы считаете нормальным, когда на работу выходит подвыпивший коренной житель?



  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад



    Основной поток переселенцев из Украины – около 30 %





    в основном переодетые бандеровцы? Ждем терактов,не?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Vlad2



    Основной поток переселенцев из Украины – около 30 %



    в основном переодетые бандеровцы? Ждем терактов,не?



    пьяные хохлоукры вышеописавшиеся?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Я так понимаю, что "россияне" - это граждане России. А как могут быть россиянами граждане других государств: Армении, Украины и даже Уругвая? Они уже успели получить российское гражданство?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Алиса65

    Вся нищета из разных уголков мира приедет - ура, товарищи! Наши цари страдают толерантностью(не за свой же счёт), и предоставят этим "гостям" не званным и работу и достойную зарплату, а амурчане и так обойдутся.



    Посмотрите своих родственников, откуда они приехали. В 18 веке русских здесь почти небыло. Все переселенцы. И в основном и ехали небогачи. И как раз из Украины, Белоруссии...

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    DimonS

    Посмотрите своих родственников, откуда они приехали.



    Все приехали из России. Российской Империи.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Может даже и из квантунской армии имеются россеяне, а также патриот Депардье и Саша грей.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Если не ошибаюсь, то фраза "Пролетарии всех стран соединяйтесь" по украински звучит как "Голодранцы всей земли гоп до кучи".

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сейчас они свою кучу чернозема продают, если не продали всю уже.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    49 минут назад

    Дождалиь. Наконец-то.

  • Vlad2

    Vlad2
    40 минут назад

    Хмык

    Если не ошибаюсь, то фраза "Пролетарии всех стран соединяйтесь" по украински звучит как "Голодранцы всей земли гоп до кучи".



    ... "Голодранци зу сих окраин, сгопайтесь до кучи"

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    37 минут назад

    пусть едут а то скоро здесь одни медведи будут

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    Дмитрий1959

    пусть едут а то скоро здесь одни медведи будут



    Медведя сюда не загонишь, на местожительство, даже вместе с женой и детьми.

  • zagqmqc4000

    zagqmqc4000
    22 минуты назад

    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://upl.pp.ua/eda

  • S kak $

    S kak $
    21 минута назад

    Алиса65

    Вся нищета из разных уголков мира приедет - ура, товарищи! Наши цари страдают толерантностью(не за свой же счёт), и предоставят этим "гостям" не званным и работу и достойную зарплату, а амурчане и так обойдутся.



    Амурская область - гостеприимная!

  • Хмык

    Хмык
    11 минут назад

    Vlad2

    Хмык

    Если не ошибаюсь, то фраза "Пролетарии всех стран соединяйтесь" по украински звучит как "Голодранцы всей земли гоп до кучи".



    ... "Голодранци зу сих окраин, сгопайтесь до кучи"



    Во! Фраза из манифеста, применительно к Амурской области.



  • Хмык

    Хмык
    10 минут назад

    S kak $

    Алиса65

    Вся нищета из разных уголков мира приедет - ура, товарищи! Наши цари страдают толерантностью(не за свой же счёт), и предоставят этим "гостям" не званным и работу и достойную зарплату, а амурчане и так обойдутся.



    Амурская область - гостеприимная!



    Амурская область - трамплин для уезжающих на Запад!



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