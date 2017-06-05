На перекрестке Горького – Кузнечная в Благовещенске столкнулись четыре автомобиля

В среду, 7 июня, случилось ДТП на пересечении улиц Горького и Кузнечной. Участниками происшествия стали четыре автомобиля – Mazda Demio, Toyota Probox, Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail. Спровоцировала аварию женщина-водитель «пробокса», которая выехала на перекресток на красный свет.

Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», Mazda Demio Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail двигались по улице Кузнечной от Красноармейской в сторону Амурской. В это время Toyota Probox ехала по Горького от Театральной в сторону Трудовой. Доехав до Кузнечной, женщина-водитель «пробокса» решила не тормозить и проехала перекресток на красный свет. В результате произошло столкновение.

Помощь медиков понадобилась пострадавшей виновнице ДТП. По словам женщины, она не помнит, как произошла авария.

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Екатерина PL