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На перекрестке Горького – Кузнечная в Благовещенске столкнулись четыре автомобиля

На перекрестке Горького – Кузнечная в Благовещенске столкнулись четыре автомобиля

В среду, 7 июня, случилось ДТП на пересечении улиц Горького и Кузнечной. Участниками происшествия стали четыре автомобиля – Mazda Demio, Toyota Probox, Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail. Спровоцировала аварию женщина-водитель «пробокса», которая выехала на перекресток на красный свет.

Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», Mazda Demio Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail двигались по улице Кузнечной от Красноармейской в сторону Амурской. В это время Toyota Probox ехала по Горького от Театральной в сторону Трудовой. Доехав до Кузнечной, женщина-водитель «пробокса» решила не тормозить и проехала перекресток на красный свет. В результате произошло столкновение.

Помощь медиков понадобилась пострадавшей виновнице ДТП. По словам женщины, она не помнит, как произошла авария.

Просмотров всего: 2187

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Может быть по телефону разговаривала или задумалась о чём-то?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Курица.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Дура потому что

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Может вообще забыла зачем за руль села?!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Думаю каждый из водителей когда-то ошибался. Не будем так строго судить несчастную женщину, которой сейчас и без того очень плохо.

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Дорога ошибок не прощает, а правила для всех едины и написаны кровью, вот что нужно помнить всегда, особенно когда за рулём!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Алекsей

    Дорога ошибок не прощает, а правила для всех едины и написаны кровью, вот что нужно помнить всегда, особенно когда за рулём!



    Если бы дорога ошибок не прощала, то сейчас ездить было бы некому, так что когда как: бывает прощает, бывает, что не прощает. Но ошибаются все. Это точно.

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Виновница аварии "Я не помню никакую аварию, сидела в Пробоксе на месте пассажира, справа. Как руль очутился у меня в руках не понимаю."

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    По словам женщины, она не помнит, как произошла авария.



    Шоковая амнезия?

  • Ser_86

    Ser_86
    1 час назад

    Надо там светофор поставить чтоб аварий не было ;-)))

  • ФН

    ФН
    1 час назад

    Сегодня на горького Калинина еду и просто по горького на встречке меня встречает женщина за рулём )

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    ФН

    Сегодня на горького Калинина еду и просто по горького на встречке меня встречает женщина за рулём )



    Романтично...

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Нафига там еще один светофор?

  • zagqmqc4000

    zagqmqc4000
    22 минуты назад

    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://upl.pp.ua/eda

  • Мазепа

    Мазепа
    8 минут назад

    Кто бабам права выдает???

  • LeoLeo

    LeoLeo
    2 минуты назад

    Мужики в наше время еще хуже рулят. Только обсуждать могут.

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