Карточная продовольственная помощь малоимущим россиянам может составить 10 тысяч рублей

Фото: www.aif.ru

Около 10 тысяч рублей на человека в год – столько, по предварительным расчетам, планируют выплачивать малоимущим гражданам России в рамках программы продовольственной помощи. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отметив, что выплаты будут ежемесячными. Об этом сообщает «Российская газета».

Минсельхоз, а позднее, и Минпромторг, несколько лет назад выступили с предложением запустить в России программу продовольственной помощи малоимущим, или программу стимулирования потребительского спроса. Она может стартовать в 2018 году, а в 2019-м, при условии успешной реализации, проект должен заработать в полную силу. Так власти хотят одновременно поддержать малоимущих и повысить спрос на российскую сельхозпродукцию.

Помощь предполагается оказывать посредством российских банковских карт «Мир», на которые ежемесячно будут перечислять баллы, равные денежным средствам. Чем ниже доход домохозяйства, тем больше может быть субсидия. Карты можно будет использовать во всех магазинах, готовых работать в данной системе, сообщили в Минпромторге.

В списке продуктов: крупы, макароны, картофель, овощи, фрукты, сахар, яйца, растительное масло, мясо, рыба, молочные изделия. Кроме них, внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных. Список разработан с учетом рекомендаций Минздрава РФ. Исключается возможность покупки алкоголя и табака.

Ведомства давали разные оценки затрат на программу продпомощи – от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей, в зависимости от количества участников и величины выплат. По предварительным оценкам, программа может охватить до 19 миллионов человек. По словам Дениса Мантурова, Минфин дал принципиальное согласие на выполнение программы.

Ранее эксперты аграрного рынка прогнозировали, что продпомощь может составить от 500 до 1 000 рублей на человека в месяц. «На эти деньги, например, можно купить макароны, молочные продукты, несколько килограммов мяса птицы. А это совсем не плохо. Тем более что по основным видам продукции мы себя сейчас обеспечиваем в полной мере», – привел пример вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Подобная программа адресной поддержки нуждающихся, пишет «РГ», действует в США уже почти 80 лет. По информации из открытых источников, американцы получают талоны примерно на 130 долларов в месяц. 50 миллионов человек в стране пользуются продуктовыми карточками. Расплатиться ими можно только в продуктовых магазинах, супермаркетах, на фермерских рынках и только за определенный набор продуктов местных производителей.

Уровень доходов кандидата на получение помощи не должен превышать 130 процентов от официального порога бедности, то есть 2 500 долларов в месяц на семью из четырех человек.

Просмотров всего: 773

#жизнь #российская власть #торговля #финансы #экономика

распечатать

Нина Гвоздкова