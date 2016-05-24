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Карточная продовольственная помощь малоимущим россиянам может составить 10 тысяч рублей

Карточная продовольственная помощь малоимущим россиянам может составить 10 тысяч рублей
Фото: www.aif.ru

Около 10 тысяч рублей на человека в год – столько, по предварительным расчетам, планируют выплачивать малоимущим гражданам России в рамках программы продовольственной помощи. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отметив, что выплаты будут ежемесячными. Об этом сообщает «Российская газета».

Минсельхоз, а позднее, и Минпромторг, несколько лет назад выступили с предложением запустить в России программу продовольственной помощи малоимущим, или программу стимулирования потребительского спроса. Она может стартовать в 2018 году, а в 2019-м, при условии успешной реализации, проект должен заработать в полную силу. Так власти хотят одновременно поддержать малоимущих и повысить спрос на российскую сельхозпродукцию.

Помощь предполагается оказывать посредством российских банковских карт «Мир», на которые ежемесячно будут перечислять баллы, равные денежным средствам. Чем ниже доход домохозяйства, тем больше может быть субсидия. Карты можно будет использовать во всех магазинах, готовых работать в данной системе, сообщили в Минпромторге.

В списке продуктов: крупы, макароны, картофель, овощи, фрукты, сахар, яйца, растительное масло, мясо, рыба, молочные изделия. Кроме них, внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных. Список разработан с учетом рекомендаций Минздрава РФ. Исключается возможность покупки алкоголя и табака.

Ведомства давали разные оценки затрат на программу продпомощи – от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей, в зависимости от количества участников и величины выплат. По предварительным оценкам, программа может охватить до 19 миллионов человек. По словам Дениса Мантурова, Минфин дал принципиальное согласие на выполнение программы.

Ранее эксперты аграрного рынка прогнозировали, что продпомощь может составить от 500 до 1 000 рублей на человека в месяц. «На эти деньги, например, можно купить макароны, молочные продукты, несколько килограммов мяса птицы. А это совсем не плохо. Тем более что по основным видам продукции мы себя сейчас обеспечиваем в полной мере», – привел пример вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Подобная программа адресной поддержки нуждающихся, пишет «РГ», действует в США уже почти 80 лет. По информации из открытых источников, американцы получают талоны примерно на 130 долларов в месяц. 50 миллионов человек в стране пользуются продуктовыми карточками. Расплатиться ими можно только в продуктовых магазинах, супермаркетах, на фермерских рынках и только за определенный набор продуктов местных производителей.

Уровень доходов кандидата на получение помощи не должен превышать 130 процентов от официального порога бедности, то есть 2 500 долларов в месяц на семью из четырех человек.

Просмотров всего: 773

#жизнь #российская власть #торговля #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    37 500 на человека?У нас в Амурской области 80% живут за порогом бедности?)))))))

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Подавились бы вы, господа, этой помощью! Вы своим детям на мелкие расходы даёте столько, а то и более в день.

  • Мелисса

    Мелисса
    2 часа назад

    А кого признают малоимущими? Как всегда, алкашню?

  • belka717

    belka717
    2 часа назад

    Алиса65

    Подавились бы вы, господа, этой помощью! Вы своим детям на мелкие расходы даёте столько, а то и более в день.



    Поддерживаю!

  • belka717

    belka717
    2 часа назад

    Мелисса

    А кого признают малоимущими? Как всегда, алкашню?



    Это точно!

  • belka717

    belka717
    2 часа назад

    С 1 июля опять всё поднимется и эти 10 000 будут уже маленькими. А с января ещё увеличится рост на всё. Не менее, чем на 20 000 надо поднять сумму выплаты малоимущим.

    Позор России! А ещё говорят, что страна богатая. Это с какой стороны-то, с какого перепугу!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    belka717

    С 1 июля опять всё поднимется и эти 10 000 будут уже маленькими. А с января ещё увеличится рост на всё. Не менее, чем на 20 000 надо поднять сумму выплаты малоимущим.

    Позор России! А ещё говорят, что страна богатая. Это с какой стороны-то, с какого перепугу!



    + учебники 2500, пришкольный лагерь 15000.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    belka717

    С 1 июля опять всё поднимется и эти 10 000 будут уже маленькими. А с января ещё увеличится рост на всё. Не менее, чем на 20 000 надо поднять сумму выплаты малоимущим.

    Позор России! А ещё говорят, что страна богатая. Это с какой стороны-то, с какого перепугу!



    А может это позор нам всем, а не какой-то "России", что мы, как последние быдло, разрешаем этот беспредел в стране? Или я ошибаюсь?

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    1 час назад

    а сечин с усмановым будут получать?

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Депутат Милонов

    а сечин с усмановым будут получать?



    Сечин то будет получать, а вот у усманова будут проблемы - он же бедолага не резидент России. Хотя может и в Лондоне будут нашим нерезидентам карточки выдавать - пенсионерам же в израиле россия выплачивает пенсии.

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    1 час назад

    Vlad2

    Депутат Милонов

    а сечин с усмановым будут получать?



    Сечин то будет получать, а вот у усманова будут проблемы - он же бедолага не резидент России. Хотя может и в Лондоне будут нашим нерезидентам карточки выдавать - пенсионерам же в израиле россия выплачивает пенсии.



    как это не резидент? а это что?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Vlad2

    belka717

    С 1 июля опять всё поднимется и эти 10 000 будут уже маленькими. А с января ещё увеличится рост на всё. Не менее, чем на 20 000 надо поднять сумму выплаты малоимущим.

    Позор России! А ещё говорят, что страна богатая. Это с какой стороны-то, с какого перепугу!



    А может это позор нам всем, а не какой-то "России", что мы, как последние быдло, разрешаем этот беспредел в стране? Или я ошибаюсь?



    Зря, что ли денежное довольствие повышают военным и полиции. Чтобы стаскивали с броневика Влада с бревном и лупили его..., чтобы был покорным и кушал по карте МИР.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    10 часов назад, источник: Lenta.Ru

    В Госдуме пообещали платить нуждающимся в еде россиянам больше 27 рублей в день

    Объем средств, которые планируется выделить малоимущим россиянам в рамках программы продовольственной помощи, очень мал (10 тысяч рублей в год или около 27 рублей в день), но государство на данный момент не может позволить себе большего.

    Источник: Reuters

    Об этом во вторник, 6 июня, в беседе с «Лентой.ру» заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев. Он добавил, что в будущем сумма помощи должна увеличиться.



    Сколько государство на сегодняшний день может себе позволить, столько оно и выделило. С бытовой точки зрения — это ни о чем, конечно. Но тут нужно понимать, что это же не единственная статья доходов для людей.

    Сергей Жигарев

    Глава комитета Госдумы по экономической политике


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    По словам Жигарева, ресурсы на увеличение продовольственной помощи должны найтись. «У нас заканчивается программа перевооружения в следующем году, так что это высвободит средства. Кроме того, в России есть экономический рост по ряду направлений, это тоже должно увеличить бюджетные доходы и, соответственно, появится возможность тратить деньги на социальную поддержку», — отметил депутат.

    Ранее 6 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год. Он сказал, что выплаты на карты будут проводиться ежемесячно.

    В апреле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что проект обойдется государству в 300 миллиардов рублей. Он также сообщил, что запустить его раньше 2018 года не удастся из-за нехватки бюджетных средств.

    О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые объявил в 2015 году. Запуск программы с тех пор неоднократно откладывался из-за недостатка денег. Стоимость программы изначально оценивалась в 240 миллиардов рублей.

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    Комментарии

    122

    +20

    вася полянский10 часов назад

    Ого! мне блин стыдно было читать...

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    +17

    Леонид Барковский10 часов назад

    Просто облагодетельствовали - булку хлеба в день...

    А в это время - "Питание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, оказывается, составляет отдельную статью расходов. И если посчитать, сколько за один рабочий день стоят приемы пищи спикера Совфеда, то получится довольно крупная сумма - почти пять тысяч рублей.

    Всего за 2015 год на "Оказание услуг по обеспечению питания председателя Совета Федерации" выделили 1,2 миллиона рублей. В этом году всего 247 рабочих дней. Путем нехитрых вычислений можно выяснить, что Матвиенко каждый день может тратить на еду около 4,8 тысяч рублей. При этом стоит отметить, что у членов СФ меньше рабочих дней, чем у остальных россиян: как правило, Совет Федерации собирается на весеннюю (с 25 января по 15 июля) и осеннюю (с 16 сентября по 31 декабря) сессии. Об этом говорится регламенте верхней палаты парламента." (Цитата. РИА Новости)

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    +7

    Леонид Кривко9 часов назад

    Вот "думовцам" бы питаться за такие деньги. Наверно ря..хи были бы другие.

  • Vlad2

    Vlad2
    32 минуты назад

    vertex



    Зря, что ли денежное довольствие повышают военным и полиции. Чтобы стаскивали с броневика Влада с бревном и лупили его..., чтобы был покорным и кушал по карте МИР.



    а в это время Виталя vertex, молодой, здоровый мужик, будет копипастить всякую лабуду "обличающую" российскую власть и олигархов и стебатца по поводу, что Влада бревном лупят, ага?

  • vertex

    vertex
    24 минуты назад

    Vlad2

    belka717

    С 1 июля опять всё поднимется и эти 10 000 будут уже маленькими. А с января ещё увеличится рост на всё. Не менее, чем на 20 000 надо поднять сумму выплаты малоимущим.

    Позор России! А ещё говорят, что страна богатая. Это с какой стороны-то, с какого перепугу!



    А может это позор нам всем, а не какой-то "России", что мы, как последние быдло, разрешаем этот беспредел в стране? Или я ошибаюсь?



    Ваши предложения без стеба и обид, какие?

  • zagqmqc4000

    zagqmqc4000
    21 минута назад

    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://upl.pp.ua/eda

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Мелисса

    А кого признают малоимущими? Как всегда, алкашню?



    Не факт!



    Ты можешь владеть заводами, дворцами, пароходами и представить справки, что твои официальные доходы ниже прожиточного минимума.



    Правда, большинство законопослушных граждан такой возможности лишены.



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