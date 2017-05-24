В Благовещенск прибыл авиарейс из Вьетнама с больным ребенком на борту
В среду, 7 июня, в аэропорт Благовещенска прибыл самолет из Вьетнама, на борту которого находился больной ребенок. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, у маленького пассажира подозревают энтеровирусную инфекцию.
Ребенка госпитализировали в Амурскую областную инфекционную больницу. Там его обследуют и поставят окончательный диагноз.
Других пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания выявлено не было. На авиасудне, прилетевшем в Благовещенск, проведут дезинфекцию.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Как сообщало Амур.инфо, в Амурской областной инфекционной больнице ранее находились двое жителей Благовещенска, также отдыхавших во Вьетнаме, с подозрением на тропическую лихорадку. Опасных заболеваний у них не нашли. Оба уже отпущены домой.
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