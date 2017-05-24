В Благовещенск прибыл авиарейс из Вьетнама с больным ребенком на борту

Фото: spb.aif.ru

В среду, 7 июня, в аэропорт Благовещенска прибыл самолет из Вьетнама, на борту которого находился больной ребенок. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, у маленького пассажира подозревают энтеровирусную инфекцию.

Ребенка госпитализировали в Амурскую областную инфекционную больницу. Там его обследуют и поставят окончательный диагноз.

Других пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания выявлено не было. На авиасудне, прилетевшем в Благовещенск, проведут дезинфекцию.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской областной инфекционной больнице ранее находились двое жителей Благовещенска, также отдыхавших во Вьетнаме, с подозрением на тропическую лихорадку. Опасных заболеваний у них не нашли. Оба уже отпущены домой.

Просмотров всего: 2617

#здоровье #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев