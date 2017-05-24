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В Благовещенск прибыл авиарейс из Вьетнама с больным ребенком на борту

В Благовещенск прибыл авиарейс из Вьетнама с больным ребенком на борту
Фото: spb.aif.ru

В среду, 7 июня, в аэропорт Благовещенска прибыл самолет из Вьетнама, на борту которого находился больной ребенок. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, у маленького пассажира подозревают энтеровирусную инфекцию.

Ребенка госпитализировали в Амурскую областную инфекционную больницу. Там его обследуют и поставят окончательный диагноз.

Других пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания выявлено не было. На авиасудне, прилетевшем в Благовещенск, проведут дезинфекцию.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской областной инфекционной больнице ранее находились двое жителей Благовещенска, также отдыхавших во Вьетнаме, с подозрением на тропическую лихорадку. Опасных заболеваний у них не нашли. Оба уже отпущены домой.

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#здоровье #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    1 час назад

    по моему это проблема отелей диссоле типо все включено. дешево и сердито.

  • zagqmqc4000

    zagqmqc4000
    24 минуты назад

    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте ---- http://upl.pp.ua/eda

  • ЛиСа

    ЛиСа
    17 минут назад

    АнТиТруш

    по моему это проблема отелей диссоле типо все включено. дешево и сердито.



    По-моему это вообще не проблема, а обычное заболевание в рамках статистики.

  • Nebo

    Nebo
    6 минут назад

    Кстати система кондиционирования самолета легко может стать разносчиком инфекции. Я думаю, что при проведении дезинфекции она останется не обслуженной . Так , сделают влажную уборку с хлоркой и все на этом.

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