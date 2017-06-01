В 2017 году в Благовещенском аэропорту перевезли на 43 процента пассажиров больше, чем в прошлом

136 185 пассажиров воспользовались услугами Благовещенского аэропорта с января по май 2017 года. Это на 43,1 % больше, чем за пять месяцев 2016 года. При этом на внутренних авиалиниях рост в сравнении с прошлым годом составил 139,3 % – 110 568 пассажиров.

Пассажиропоток вырос из-за увеличения количества рейсов на московском направлении, а также из-за увеличения пассажирской и грузовой вместимости рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», которые выполняют полеты на самолетах В-777- 200 по маршруту Благовещенск – Москва. С начала года аэропорт принял и отправил 104 рейса таких судов.

На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 62,4 % – 25 617 пассажиров. Рост пассажиропотока на международных направлениях обусловлен спросом отдыха российских туристов в странах Юго-Восточной Азии. Самым популярным остается Вьетнам. В мае на Нячанг совершено восемь рейсов и перевезено 4 799 пассажиров.

Наибольший рост пассажиропотока, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на внутренних авиалиниях зафиксирован на направлении: Москва – Благовещенск – Москва (вырос на 14 509 человек).

Общее количество взлетов-посадок выросло почти на 13 % – 960 операций. На внутренних регулярных авиарейсах их количество – 44,8 %. Вдвое выросли объемы обработанных аэропортом груза и почты –1 649 тонн.

В настоящее время на маршруте Москва – Благовещенск – Москва рейсы выполняют авиакомпании «ВИМ-Авиа», «Икар» и авиакомпания «Уральские авиалинии» с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Общее количество рейсов в указанном направлении в мае – 49. Несмотря на снижение количества рейсов по сравнению с маем прошлого года, на московском направлении перевезено на 2 906 пассажиров больше.

С 26 мая 2017 года авиакомпания «Саратовские авиалинии» открыла регулярный рейс по маршруту Красноярск – Благовещенск – Владивосток – Благовещенск – Красноярск. Рейс выполняется один раз в неделю (пятница) на воздушном судне Ан-148, сообщает сайт Благовещенского аэропорта.

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Василий Кленин