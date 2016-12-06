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Долгострой компании «Дальсвет» в Благовещенске ввели в эксплуатацию

Долгострой компании «Дальсвет» в Благовещенске ввели в эксплуатацию

Во вторник, 6 июня, был введен в эксплуатацию долгострой строительной компании «Дальсвет», находящийся в 10-м квартале Благовещенска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Все работы по строительству и благоустройству на данном объекте завершены. Участники долевого строительства получат ключи от 159 квартир.

Как сообщало Амур.инфо, срок сдачи дома в эксплуатацию неоднократно переносился застройщиком. Строительство его началось еще в 2013 году. Дольщики «Дальсвета» в конце ноября 2016 года собирались выйти на пикет, но потом отказались от этого. В начале декабря одиночный пикет на Красной площади у Кремля в Москве провел один из дольщиков. Примерно в то же время в строящемся здании включили отопление.

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#строительство

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Комментарии
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  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    1 час назад

    К сожалению, есть претензии по качеству этого дома

  • zagqmqc4000

    zagqmqc4000
    23 минуты назад

    Сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe -- http://short.co.de/rak

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