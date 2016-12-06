Долгострой компании «Дальсвет» в Благовещенске ввели в эксплуатацию

Во вторник, 6 июня, был введен в эксплуатацию долгострой строительной компании «Дальсвет», находящийся в 10-м квартале Благовещенска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Все работы по строительству и благоустройству на данном объекте завершены. Участники долевого строительства получат ключи от 159 квартир.

Как сообщало Амур.инфо, срок сдачи дома в эксплуатацию неоднократно переносился застройщиком. Строительство его началось еще в 2013 году. Дольщики «Дальсвета» в конце ноября 2016 года собирались выйти на пикет, но потом отказались от этого. В начале декабря одиночный пикет на Красной площади у Кремля в Москве провел один из дольщиков. Примерно в то же время в строящемся здании включили отопление.

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Александр Авдеев