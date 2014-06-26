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Благовещенец обратился к Путину с просьбой решить проблему железнодорожного сообщения

Благовещенец обратился к Путину с просьбой решить проблему железнодорожного сообщения
Фото: Cherinfo.ru

Житель Благовещенска написал Владимиру Путину обращение с просьбой решить проблему транспортной доступности из столицы Приамурья в другие города Дальнего Востока, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сейчас билет в Хабаровск стоит минимум 2 900 рублей, а во Владивосток можно попасть только в прицепном вагоне, мест в котором для всех не хватает.

Благовещенец Сергей Махов написал обращение к главе государства на официальном сайте предстоящей прямой линии — она состоится 15 июня. Он пишет, что Благовещенск связывает с Хабаровском только один поезд, в котором установили довольно высокие цены на билет. Во Владивосток нет ни одного поезда.

«1 июля 2014 года по причине убыточности был отменён пассажирский поезд Благовещенск — Владивосток, являвшийся единственным для жителей Благовещенска доступным способом съездить в отпуск в Приморье. 29 июля 2015 жителям города было сделано одолжение со стороны РЖД и на линию пустили один прицепной вагон до Владивостока, мест в котором, разумеется, всем желающим не хватает», – обрисовал ситуацию Сергей Махов.

По его словам, самый дешевый билет в плацкартном вагоне поезда Хабаровск – Благовещенск в одну сторону обойдется в сумму около 1 700 рублей. По данным сайта ОАО «РЖД», сейчас на доступные даты нет проезда дешевле 2 900 рублей. В обращении Сергей Махов просит президента страны решить вопрос с транспортной доступностью города.

«Складывается следующая ситуация: столица области, в которой построен современный космодром, готовится к строительству новый газоперерабатывающий завод, проходит последний участок нефтепровода в Китай, лишена доступного транспортного сообщения с остальными субъектами Дальнего Востока», — добавил неравнодушный житель Амурской области.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», беспересадочный железнодорожный купейный вагон по маршруту Благовещенск – Владивосток начнет работу только 12 июня. Перевозки из Владивостока будут осуществляться с 12 июня по 10 сентября. Вагон будет ходить в составе поезда № 99 сообщением Владивосток – Москва, с прибытием в Хабаровск в 06:20. Далее вагон будет прицепляться к поезду № 35 и продолжать движение в 12:20 по московскому времени до Благовещенска. В областную столицу поезд № 35 с беспересадочным вагоном будет прибывать в 08:01 по местному времени.

С 15 июня по 12 сентября беспересадочный купейный вагон будет курсировать по маршруту Благовещенск – Владивосток. Вагон из Благовещенска в 19:23 по местному времени начнет путь в составе поезда № 35 до Хабаровска, затем его прицепят к поезду № 100 сообщением Москва – Владивосток. Во Владивосток пассажиры прибудут в 23:30 по московскому времени.

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#Дальний Восток #российская власть #транспорт

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Ярошенко по медицине не задавал? Ой, как надо!

  • Однолюб

    Однолюб
    3 часа назад

    Молодец Сергей Махов. Настоящий амурчанин. Побольше бы таких людей.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Это уже было. Павлова даже в эфире вопрос по ж/д перевозкам на БАМе поднимала. Путен пообещал. На этом всё и кончилось И обещания Путена и ж/д перевозки на БАМе.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    челом бью

  • Pavel74

    Pavel74
    3 часа назад

    Фотография не в тему, до Благовещенска нет электрофицированной железной дороги. Каменный век...

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Она не нужна. И, воопще, запутинцы планируют строить аналог маскового гипер-лупа-кольца.

  • full

    full
    2 часа назад

    Поздно обратился - теперь мы все ВАЗовских летучих авто наберем и куда захотим, туда слетаем.

  • Graf1977

    Graf1977
    56 минут назад

    не знаю как на ВАЗовских летучих авто, а вот на обычных авто народ уже активно двигается: https://m.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/predlozheniya_uslug/uslugi_taksi_637956781

  • vertex

    vertex
    54 минуты назад

    Показывали по ящику какие вопросы задают, про покупку котенка, еще там какая то хмурня....

    Короче все, как обычно...

  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад

    Однолюб

    Молодец Сергей Махов. Настоящий амурчанин. Побольше бы таких людей.



    Вот такого бы в Губеры.



    А то наш бодрячок чота поссыкивает.



  • vertex

    vertex
    23 минуты назад

    Oldlord

    Однолюб

    Молодец Сергей Махов. Настоящий амурчанин. Побольше бы таких людей.



    Вот такого бы в Губеры.

    А то наш бодрячок чота поссыкивает.



    А вдруг в армию загребут? А там дедовщина и ужасы.

  • zagqmqc4000

    zagqmqc4000
    21 минута назад

    Народ, а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны --- https://cuu.su/rak

  • Vlad2

    Vlad2
    14 минут назад

    Однолюб

    Молодец Сергей Махов. Настоящий амурчанин. Побольше бы таких людей.



    ага, еще бы путиных побольше... жызнь была быыы, епта...

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    vertex

    Oldlord

    Однолюб

    Молодец Сергей Махов. Настоящий амурчанин. Побольше бы таких людей.



    Вот такого бы в Губеры.

    А то наш бодрячок чота поссыкивает.



    А вдруг в армию загребут? А там дедовщина и ужасы.



    Какая дедовщина???

    Служат всего год, условия, как в детском садике!

    Скорее уж, простое казарменное хулиганство.

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