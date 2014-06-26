Благовещенец обратился к Путину с просьбой решить проблему железнодорожного сообщения

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Житель Благовещенска написал Владимиру Путину обращение с просьбой решить проблему транспортной доступности из столицы Приамурья в другие города Дальнего Востока, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сейчас билет в Хабаровск стоит минимум 2 900 рублей, а во Владивосток можно попасть только в прицепном вагоне, мест в котором для всех не хватает.

Благовещенец Сергей Махов написал обращение к главе государства на официальном сайте предстоящей прямой линии — она состоится 15 июня. Он пишет, что Благовещенск связывает с Хабаровском только один поезд, в котором установили довольно высокие цены на билет. Во Владивосток нет ни одного поезда.

«1 июля 2014 года по причине убыточности был отменён пассажирский поезд Благовещенск — Владивосток, являвшийся единственным для жителей Благовещенска доступным способом съездить в отпуск в Приморье. 29 июля 2015 жителям города было сделано одолжение со стороны РЖД и на линию пустили один прицепной вагон до Владивостока, мест в котором, разумеется, всем желающим не хватает», – обрисовал ситуацию Сергей Махов.

По его словам, самый дешевый билет в плацкартном вагоне поезда Хабаровск – Благовещенск в одну сторону обойдется в сумму около 1 700 рублей. По данным сайта ОАО «РЖД», сейчас на доступные даты нет проезда дешевле 2 900 рублей. В обращении Сергей Махов просит президента страны решить вопрос с транспортной доступностью города.

«Складывается следующая ситуация: столица области, в которой построен современный космодром, готовится к строительству новый газоперерабатывающий завод, проходит последний участок нефтепровода в Китай, лишена доступного транспортного сообщения с остальными субъектами Дальнего Востока», — добавил неравнодушный житель Амурской области.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», беспересадочный железнодорожный купейный вагон по маршруту Благовещенск – Владивосток начнет работу только 12 июня. Перевозки из Владивостока будут осуществляться с 12 июня по 10 сентября. Вагон будет ходить в составе поезда № 99 сообщением Владивосток – Москва, с прибытием в Хабаровск в 06:20. Далее вагон будет прицепляться к поезду № 35 и продолжать движение в 12:20 по московскому времени до Благовещенска. В областную столицу поезд № 35 с беспересадочным вагоном будет прибывать в 08:01 по местному времени.

С 15 июня по 12 сентября беспересадочный купейный вагон будет курсировать по маршруту Благовещенск – Владивосток. Вагон из Благовещенска в 19:23 по местному времени начнет путь в составе поезда № 35 до Хабаровска, затем его прицепят к поезду № 100 сообщением Москва – Владивосток. Во Владивосток пассажиры прибудут в 23:30 по московскому времени.

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#Дальний Восток #российская власть #транспорт

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Василий Кленин