Из-за сильного ветра семь населенных пунктов Амурской области лишились электричества

Фото: stnmedia.ru

Во вторник, 6 июня, в 18:40 специалистам поступило сообщение о том, что из-за сильных порывов ветра в семи населенных пунктах Приамурья оборвались электропровода и частично исчезло электричество. Под отключение электроэнергии попали 357 частных жилых домов, в которых проживают 1 134 человека, из них 310 – дети.

В Зее остались без электричества 280 частных жилых домов, в селе Алгач – 23 частных жилых дома, в селе Овсянка – 16 домов, в поселке Гулик – 5, в поселке Амуро-Балтийск – 15, в поселке Сосновый Бор – 6, в поселке Заречный – 12 частных жилых домов.

Социально значимые объекты под отключение не попали. Силами восьми аварийно-восстановительных бригад «Северных электрических сетей» – в составе 26 человек, 10 единиц техники – энергоснабжение восстановлено в полном объеме, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

В ДРСК уточнили, что работы по восстановлению электроснабжения еще ведутся. 7 июня продолжают поступать сообщения о повреждениях на линиях.

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Екатерина PL