В амурском онкодиспансере проходят сеансы арт-терапии

В Амурском областном онкологическом диспансере пациентам, помимо необходимого лечения, предлагают и арт-терапию. Хороший настрой и позитивное мышление очень важны для выздоровления, говорят врачи.

«Навстречу жизни» – так называется общественное движение амурчан, которые объединились для того, чтобы помочь вернуться к нормальной жизни людям, перенесшим онкологические заболевания, и тем, кто сегодня борется с этим тяжким недугом. Одним из направлений работы движения является арт-терапия.

«Когда мы пошли в палаты приглашать наших больных на первое занятие, то с нами на эту тему никто просто не хотел разговаривать. Большинство лежали на койках, отвернувшись к стене, и никого не хотели видеть, – рассказала Ольга Мажарова, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом онкологии Амурской ГМА, одна из основателей движения. – Мы не надеялись даже трех человек увидеть на занятии, на котором планировали немного порисовать. Хотя мы и с одним бы занимались, лишь бы пришел. К нашему удивлению и огромной радости изъявили желание посмотреть, что мы там задумали, 15 человек! Одна женщина пришла даже с капельницей на левой руке, а правой рисовала…»

Как рассказала Ольга Алексеевна, в учебный кабинет кафедры, где проходило занятие, пациенты в возрасте 40-70 лет заходили с унылыми лицами, потухшим взглядом и безо всякого желания. Почти все последний раз держали в руках кисточку еще в школе.

«Но с помощью художника и опытного консультанта буквально через пять минут они преобразились – ожили! Стали улыбаться, смеяться, подшучивать над собой, общаться друг с другом. Люди забыли обо всем – они создавали картины! Из-под первых, еще неуверенных штрихов на листах бумаги стали появляться небо, берег реки, трава, дерево, – добавила арт-терапевт. – Наши больные так увлеклись творческим процессом, что никто и не вспомнил про свои болезни! А это именно то, что нужно — позитивное состояние человека. Потому что оно в помощь нам, врачам, в борьбе с их недугом. Эмоциональный фон в этом плане имеет огромное значение».

В онкодиспансере прошло уже четыре занятия по арт-терапии: на первых трех пациенты рисовали, а на четвертом расписывали глиняные тарелочки – для этого специально пригласили мастеров гончарного дела. На всех занятиях врачам помогает энтузиаст-доброволец Ольга Сенченко.

Арт-терапевты и медики на собственные средства закупили краски, кисти, бумагу, словом, все, что могло понадобиться для рисования. Чуть позже знакомые, узнав об этом мероприятии, стали тоже вносить небольшую финансовую лепту в благое дело. Начинание поддержала и главный врач онкодиспансера Светлана Леонтьева.

«Наши пациенты несут свои работы в палаты, любуются ими, с удовольствием выслушивают восторги и похвалу соседей, медперсонала. В будущем мы планируем привлечь к занятиям арт-терапией не только профессиональных художников, но и музыкантов, поэтов, бардов, писателей и просто творческих людей. Только мы сразу предупреждаем, что это на безвозмездной основе», – прокомментировала Ольга Мажарова.

В планах энтузиастов – открытие своего сайта в Интернете для объединения людей с диагнозом онкология. На сайте будет содержаться полезная информация, все желающие смогут пообщаться с врачами, юристами, психологами и просто друг с другом.

«Чтобы человек не уходил в свою норку и не страдал там один на один со своей бедой, потому что в таком случае его оттуда будет очень сложно вытащить и помочь ему, – объясняет Ольга Мажарова. – Нам это понятно, потому что многие из нас сами через это прошли. Вот потому мы работаем в движении не абстрагировано, теоретически – мы это пережили и объединились для того, чтобы дать такой шанс каждому: по-другому посмотреть на жизнь, поверить в себя и свои силы».

После занятий одна из пациенток поделилась впечатлениями: «Я из Магдагачи, мне уже за 60, и я кисть не держала в руках со школы. Но у меня получилось нарисовать рощу, озеро, цветы… Дома, когда приеду, не поверят, что это моя картина! Оказывается, это так интересно! Очень хорошее дело, спасибо!».

Идея создать движение против рака в Амурской области принадлежит Ольге Мажаровой. Однажды она отдыхала в санатории в Калининграде и случайно узнала о том, что в регионе существует движение, объединившее онкобольных, врачей и просто позитивных, неравнодушных к чужой боли людей. Она даже попала на одну из их конференций, где еще больше укрепилась в мысли организовать что-то подобное в Приамурье. О своей идее рассказала сотрудникам кафедры – ее поддержали. Вместе с заведующим кафедрой, профессором Виктором Гордиенко и доцентом Ольгой Лысенко они все детально обсудили, составили план действий и приступили к его реализации.

За три года по реабилитации пациентов с онкопатологией сделано немало. И теперь развивается новое направление – арт-терапия.

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#жизнь #здоровье

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Анастасия Болотина