Дарья Донцова может отпустить мужа ночевать к подруге: обзор прессы

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Чьи мемуары можно купить на фестивале «Красная площадь»; чьи останки обнаружили около Йоханнесбурга; что скопировали китайцы у российского автопрома – о чем пишут СМИ, можно узнать из обзора прессы ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Напишут же такое

В «Российской газете» написано о том, что на «Красной площади» (это название книжного фестиваля) были представлены мемуары супруги первого президента России (то есть Ельцина). Книга называется «Личная жизнь». Критики считают, что по этим мемуарам будут изучать историю страны. «Ну и назвали бы сразу: "Учебник истории", правда же?» – пишет Павел Андреевич. – Ну, теперь очередь за мемуарами супруги второго президента России. Интересно, что по ним можно будет изучать?»

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Еще пишут о сенсации, потрясшей научный мир: вблизи Йоханнесбурга обнаружили останки существа, которое уже человек, но еще не человек. То есть, недочеловек. Его возраст – 253 тысячи лет, но у него очень маленький мозг. Получается, что очень долгое время параллельно существовали Homo sapiens и те, кто были до нас, – переходное звено от австралопитека.

«Помнится, недели три назад я рассказывал вам о том, что сейчас встречаются люди, которых уже можно назвать переходным звеном к человеку будущего. Они устойчивы к загрязненной окружающей среде, у них более примитивный мозг, и они часто нарушают ПДД», – напоминает обозреватель.

Не пропусти

В «Моей Мадонне», отложив в сторону все остальные публикации, автор обзора изучил житейскую историю «Синдром неудачницы», написанную, точнее, описанную Светланой Кобыш. «Уже и эфирный дежурный несколько раз сообщал, что обзор на грани срыва, а я все читал о том, как некая неудачница сломала ногу, не накопила на отпуск, лишилась новой сумочки, и, вообще, у нее всё пошло наперекосяк. Но зато потом… Ну, об остальном – прочтите сами» – советует Павел Савинкин.

Также в номере

Еще он советует не пропустить материал Анны Азановой о фильме «Пороги» с подзаголовком «Что получается, когда фильм о Дальнем Востоке снимают в Торжке». Автор публикации назвала лишь несколько несоответствий действительности (например, пилотки и тельняшки у пограничников). Но читатели легко дополнят заметку своими наблюдениями. Думается Павлу Андреевичу, что читатели до сих пор гадают, как буряты могли стать коренной малой народностью области…

А еще он с интересом прочел интервью с путешественниками Куликовыми. За новыми впечатлениями они отправляются не менее пяти раз в год. Вот недавно 77 дней находились в кругосветке. Интерес обозревателя был, правда, узконаправленным. И ему кажется, что он совпадет с интересом читателей.

Оп-паньки

Далее «АиФ», на одной из страниц которых опубликованы фотографии машин-близнецов. Заголовок гласит, что «китайцы клонировали наш "жигуль"». «Нашли что клонировать», – изумляется Павел. В подклишовке говорится, что АвтоВАЗ не собирается судиться с китайцами. Но и китайцы не собираются продавать эти авто в России. Наверное, понимают, что спроса не будет.

А еще еженедельник задается вопросом: «Можно ли попасть на хорошую работу без блата?» Ответ, собственно, можно не читать. А то бы все работали в Газпроме.

На посошок

По средам Павел Савинкин жалеет об ограниченности времени: газет много, не все успевает назвать. Уже пора приступать «к посошку». А на посошок «Комсомольская правда» выдала пассаж Дарьи Донцовой (наверняка многие читали ее сочинения) о том, что она спокойно отпускает мужа ночевать к подруге. Если у кого-то возник вопрос – а зачем? – стоит найти 32-ю страницу. В интервью, Дарья в частности, говорит: «Я очень хорошо знаю, что он меня так любит, что никогда и ни с кем...»

И еще много интересного в газете. Но читателей явно заинтересуют аргументы главы Счетной палаты Голиковой о преимуществах повышения пенсионного возраста. «Самое, пожалуй, главное в этом – то, что будете дольше чувствовать себя молодыми», – завершает обзор Павел Андреевич.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова