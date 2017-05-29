Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: летний отдых детей в Приамурье

7 июня в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» ведущие поговорили с завотделом организационно-методической работы и лечебно-профилактической помощи областного центра СПИД, главным внештатным специалистом по проблемам диагностики и лечения ВИЧ – СПИД министерства здравоохранения Приамурья Юлией Тертышной. Тема беседы – ситуации с ВИЧ в области и благотворительная акция по сбору детского питания для ВИЧ-инфицированных детей, социализация, медицинское обслуживание этих детей и семей.

В дневном эфире «Эха» о летнем отдыхе детей в Приамурье слушателям расскажет начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Амурской области Виктория Емельяненко. Ведущие утреннего и дневного эфиров Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7(4162)31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7(4162)333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL