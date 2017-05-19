Энерготарифы на Дальнем Востоке снизят до 30 %, но только для предприятий

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Старт программы по выравниванию энерготарифов на Дальнем Востоке запланировали на 1 июля. Правда, населения это не коснется. Электроэнергия подешевеет только для предприятий. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак на встрече с депутатами в Госдуме, сообщает ТАСС.

«Плановый срок начала действия механизма определен правительством РФ с 1 июля 2017 года», – заявил Александр Новак.

Федеральный закон о снижении тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня приняли в декабре. Снижать цену на свет будут только для предприятий, а не населения, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Дальнего Востока. Понижать тарифы собираются за счет их повышения на оптовом энергорынке в остальной части России.

Программа должна продлиться три года. Однако в Минвостокразвития предложили увеличить срок до 10 лет. Самые высокие тарифы на электроэнергию в России на Чукотке и Колыме – в пять раз выше среднероссийских. В среднем стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке должна уменьшиться на 30 %.

Руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич считает, что выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке до средних по стране вряд ли сильно повлияет на ключевые отрасли региона, лесозаготовку и добычу рыбы, где влияние цен на электроэнергию минимально. Скорее всего, эта мера не подстегнет и строительство новых энергоемкостей, которые больше нуждаются в близком, большом и долгосрочном рынке сбыта.

«Выравнивание тарифов – это положительный, но малозначимый фактор для большинства дальневосточных территорий, выстроивших у себя экономику сервисного типа. При этом 10 лет, конечно, лучше, чем три, потому что этот фактор уже можно закладывать в стратегии развития предприятий. Но, конечно, энерготариф – не панацея, он является значимым элементом себестоимости в ряде отраслей, но в ключевых отраслях Дальнего Востока – заготовке леса и добыче рыбы – его влияние минимально», – считает Кривелевич.

При этом, по его словам, там, где размещены крупные энергоемкие производства, эффект будет заметен «с первой платежки». При этом, после выравнивания энерготарифов не стоит ждать резкого развития новых энергомощностей, которым нужен иной стимул для развития.

Более оптимистично на нововведения смотрит губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Он считает, что снижение энерготарифов повысит инвестиционную привлекательность Дальнего Востока, в основном – проектов в рамках территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток и программы «Дальневосточный гектар».

«Безусловно, это важнейшая инициатива, которая будет способствовать росту инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых в дальневосточном регионе в рамках новых революционных законов. Я имею в виду ТОРы, "дальневосточный гектар" и Свободный порт Владивосток. Снижение затрат на энергоресурсы для них – краеугольный вопрос, это позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность предприятий. В итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения», – сказал Миклушевский, слова которого приводит администрация Приморья.

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#Дальний Восток #экономика #энергетика

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Василий Кленин