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Облачно и ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 7 июня

Облачно и ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 7 июня
Фото: instagram

В Амурской области 7 июня ожидается переменная облачность с прояснениями. В большинстве районов пройдет слабый и умеренный дождь, местами он будет сильным, возможна гроза. Ветер дует с юга и юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, порывы ветра достигнут 10-15 метров в секунду.

Температура по центральным и южным районам составит 17…22 градуса тепла, по северу – плюс 15…20 градусов, местами в дожде – около 10 градусов выше нуля.

В Благовещенске в 6 часов утра было плюс 14 градусов, южный ветер дул со скоростью 1-6 метров в секунду. В течение дня в городе будет облачно с прояснениями, временами пройдет небольшой дождь. Южный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 21…23 градуса тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 7 июня
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