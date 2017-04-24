В строящемся в микрорайоне Благовещенска храме будут проводить регулярные молебны

Фото: blaginform.ru

В храме блаженной Ксении Петербургской, который строится в микрорайоне Благовещенска, будут совершаться регулярные молебны. Благословение на это дал епископ Лукиан.

Молебны будут проводиться каждое воскресенье в 18 часов вечера. На это время строительные работы будут приостанавливать. Принять участие приглашают всех желающих, пишет «Благинформ».

Первый молебен здесь состоялся 6 июня, в нем приняли участие епископ Лукиан и около 100 прихожан. «Верующие благовещенцы, которые в свой обеденный перерыв решили прийти на молитву, писали записки о здравии своих родных, вносили пожертвования в пользу возведения церкви в микрорайоне в установленную в храме кружку и оставляли свои имена и имена своих близких маркером на кирпичах стен», – отмечает издание.

В планах прихода – завершить основные работы по возведению конструкции церкви до конца лета, чтобы начать служить в ее стенах божественную литургию. Для этого нужно вставить окна и двери, убрать строительные леса и произвести основной косметический ремонт храмового помещения.

Как сообщало Амур.инфо, полностью завершить строительство надеются в ноябре 2018 года. Сроки работ и внешний вид храма святой Ксении Петербургской зависят от пожертвований амурчан.

Помощь принимают не только материальную, здесь будут рады и строительным материалам. Проконсультироваться по этому вопросу можно по телефону 8-914-538-26-40. Все данные есть на официальном сайте храма: ksenia-hram.ru.

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#религия #строительство

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Александр Авдеев