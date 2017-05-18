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Для борьбы с беспилотниками в Приамурье военные создают специальные группы

Для борьбы с беспилотниками в Приамурье военные создают специальные группы
Фото: rigma.info

В общевойсковой армии Восточного военного округа создаются сводные тактические группы по борьбе с беспилотной авиацией условного противника. Такие группы появятся на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края.

В тактические группы войдут специалисты противовоздушной обороны. Бороться с дронами будут также при помощи радиоизлучения и снайперского огня.

«Проведенные недавно испытания показали эффективность данных групп при борьбе с различными типами БЛА. Все типы мишеней были вовремя обнаружены и ликвидированы различными способами», – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Для испытаний военные использовали выработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени.

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#военные #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    27 минут назад

    Со змеями воздушными бороться будут?

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