Для борьбы с беспилотниками в Приамурье военные создают специальные группы

Фото: rigma.info

В общевойсковой армии Восточного военного округа создаются сводные тактические группы по борьбе с беспилотной авиацией условного противника. Такие группы появятся на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края.

В тактические группы войдут специалисты противовоздушной обороны. Бороться с дронами будут также при помощи радиоизлучения и снайперского огня.

«Проведенные недавно испытания показали эффективность данных групп при борьбе с различными типами БЛА. Все типы мишеней были вовремя обнаружены и ликвидированы различными способами», – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Для испытаний военные использовали выработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени.

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#военные #Дальний Восток

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Нино Кохреидзе