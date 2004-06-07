Открыли доску почёта: история Приамурья

7 июня 2008 года неподалеку от здания мэрии торжественно открыли Доску почета. Все горожане теперь могли увидеть имена и фамилии 69 почетных граждан Благовещенска. Самые первые имена на стенде принадлежат людям, которые жили в Благовещенске еще в конце XIX века.

7июня 1918 года в Зее и Зейском округе объявили военное положение в связи с вступлением в Приморье белочехов.

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В 1920-м информационное бюро при Амурском облисполкоме сообщило о митинге и первом торжественном заседании Благовещенского городского Совета.

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Через шесть лет, 7 июня 1936 года, завершился пленум Зейского окружного комитета ВПК(б). После того как были заслушаны и обсуждены доклады о работе Тыгдинского райкома партии, проведении в жизнь лозунга о режиме экономии, о едином сельхозналоге, рекомендовано усилить работу по разъяснению политики по вопросам хозяйственного строительства, шире развернуть движение, проходящее под лозунгом «За режим экономии».

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За год до окончания Великой Отечественной войны, в седьмой день июня 1944 года, газета «Амурская правда» опубликовала телеграмму председателя Государственного комитета обороны (ГКО) И. В. Сталина с благодарностью учащимся и учителям средней школы № 1 г. Благовещенска, собравшим на строительство самолётов 12 тысяч рублей.

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7 июня 1954 года VI сессия четвёртого созыва областного Совета депутатов трудящихся рассмотрела вопрос о ходе капитального строительства в Приамурье.

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Спустя два года, в 1956-м, бюро обкома партии обсудило вопрос о выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ежемесячном авансировании колхозников и дополнительной оплате труда в колхозах» в Завитинском районе. Бюро указало, что все 22 колхоза района перешли на ежемесячное авансирование колхозников по трудодням. Это значительно активизировало трудовое участие колхозников в сельскохозяйственном производстве, способствовало росту ответственности за проведение всех работ в установленные сроки.

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7 июня 1979 года в амурскую Тынду пришёл первый поезд прямого сообщения из Москвы. Управляли составом машинист А. Н. Васильев и помощник машиниста П. Н. Гавриленко.

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Спустя пять лет, в 1984 году, в этот день в Тынде прошло выездное заседание комиссии Совета Министров СССР по вопросам строительства БАМа. Председательствовал член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Г. А. Алиев. Участники заседания рассмотрели ход работ на Байкало-Амурской магистрали.

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В 2004 году 7 июня в городской администрации приняли решение о поэтапной реконструкции площади Победы. Первым делом планировали замену труб тепло- и водоснабжения Центра эстетического воспитания и АмурКНИИ. На следующем этапе власти планировали ремонт и реставрацию стелы.

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В 2011 году сразу три налоговых инспектора из Приамурья получили условные сроки за мошенничество. В 2008 году старший государственный налоговый инспектор из Свободного и две её коллеги из Тамбовки и Тынды отправились в командировку в Иркутск. После командировки виновная представила подложные документы о том, что на аренду жилья она потратила 409 000 рублей. На самом деле расходы составили 140 000 рублей.

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В 2015 году 7 июня Благовещенск праздновал День города. Праздничные мероприятия, шедшие весь день, завершил концерт Олега Газманова, сразу после которого начался праздничный фейерверк.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина