Юбиляры 7 июня: Собинов, Маршал, Донцова и «Шиндлер» Нисон

Фото: kino-teatr.ru

65 лет назад родился британский актёр Лиам Нисон. Известность пришла к нему после роли Оскара Шиндлера в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера», и с тех пор он снялся во множестве популярных фильмов, таких как «Звёздные войны. Эпизод I. Скрытая угроза», «Банды Нью-Йорка», «К-19», «Царство небесное», «Бэтмен: Начало», «Реальная любовь» и других.

Всего за свою карьеру он сыграл более чем 70 фильмах. Нисон – обладатель Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (1996), номинант на премию «Оскар» (1994) за роль в фильме «Список Шиндлера», «Золотой глобус» (1994, 1997, 2005) и BAFTA (1994).

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7 июня 2015 года в России отметили новый праздник – День краудфандинга. Краудфандинг (от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», funding – «финансирование») – это народное финансирование, или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно вкладывают свои деньги, как правило через Интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. Дата праздника была выбрана не случайно, именно в этот день в 2012 году официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов – сайт Planeta.ru. Популярный во всём мире, в России краудфандинг также стремительно набирает обороты, им уже активно пользуются как каналом сбора средств на свои проекты как коммерческие, так и некоммерческие организации, а также творческие люди, политики и так далее.

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385 лет назад в индийской державе Великих Моголов был заложен мавзолей Тадж-Махал. Строительство продолжалось более 20 лет, в работе принимало участие более 20 тысяч человек. Кроме индийских мастеров, в ней участвовали лучшие зодчие, приглашённые из Персии, Турции, Самарканда и даже из Венеции. Тадж-Махал полностью выстроен из белого мрамора. Его архитектурный дизайн основан на арабо-мусульманской концепции абсолютной симметрии, где каждый элемент гармонично вписывается в главную структуру сооружения. Здание стоит на высокой квадратной платформе. Главный купол поднимается на 64-метровую высоту и окружен четырьмя малыми куполами.

Всю композицию завершают четыре минарета. Изнутри и снаружи мавзолей украшен великолепным растительным орнаментом, а сводчатые переходы – арабской вязью, запечатлевшей в камне тексты некоторых глав (сур) из Корана. Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк. Мавзолей Тадж-Махал по праву считается шедевром мировой архитектуры.

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145 лет назад родился Леонид Собинов – русский оперный певец (лирический тенор), один из крупнейших представителей русской классической вокальной школы. На сцене Большого театра Собинов дебютировал в 1897 году. В первый же сезон он исполнил партии Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин», Фауста из оперы Гуно и Герцога из оперы Верди «Риголетто». С 1905 по 1911 годы Леонид Собинов, выступая в странах Западной Европы, завоёвывает мировую известность. Им были исполнены почти все главные партии в операх мирового значения. Завоевав поклонников во всем мире, он покинул сцену в 1933 году в возрасте 60 лет.

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В этот же день 65 лет назад родилась Дарья Донцова – популярная российская писательница, сценаристка и телеведущая, автор «иронических детективов», лауреат ряда литературных премий. На протяжении ряда лет по официальным данным Российской книжной палаты Донцова занимает первое место в стране среди авторов взрослой художественной литературы по суммарному годовому тиражу издаваемых ею книг. В 2015 году в России вышло 117 наименований книг и брошюр Донцовой суммарным тиражом в 1 миллион 968 тысяч экземпляров.

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Поздравления с 60-летием сегодня принимает российский рок-музыкант Александр Маршал. В разное время он был участником групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького». Сегодня он выступает как сольный исполнитель. В репертуаре артиста имеются песни как на русском языке, так и на английском. Маршал – лауреат премии «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года».

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Алексей Воскобойников