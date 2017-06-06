Начальник погрануправления ФСБ России Иван Краснощеков сменил Амурскую область на Калининградскую

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6 мая генерал-лейтенанта Ивана Краснощекова представили временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Антону Алиханову в статусе начальника пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба калининградского правительства.

«Надежность и крепость наших границ – вопрос очень важный, принимая во внимание рост милитаристских настроений и террористической угрозы в Европейском Союзе. Укрепление государственной границы в пределах Калининградской области позитивно скажется в целом на усилении безопасности граждан Российской Федерации», – сказал глава региона.

Антон Алиханов подчеркнул, что данная должность играет особую роль с учетом геополитического положения региона.

«Мы на вас рассчитываем. Уверен, станем серьезными союзниками в делах на благо Калининградской области», – добавил Антон Алиханов.

Начальником пограничного управления ФСБ России по Амурской области Иван Краснощеков был назначен в сентябре 2013 года. На этом посту он сменил генерал-лейтенанта Сергея Бондарева, который указом президента России был уволен с военной службы по достижению предельного возраста.

В публичных мероприятиях в Приамурье Иван Краснощеков выступал в конце мая. На торжествах, посвященных Дню пограничника, он поздравлял с праздником всех сотрудников управления и жителей Приамурья.

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#Амурская осень #военные

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Нино Кохреидзе