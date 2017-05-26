В день рождения Пушкина благовещенцы вспоминали его творчество

В День рождения Александра Пушкина, 6 июня, корреспондент «Альфа-канала» вышел на улицы Благовещенска с опросом. Горожан спросили, что они помнят из биографии поэта и попросили прочесть наизусть любое из его стихотворений.

«Это великий русский писатель, поэт. Но наизусть теперь уже не помню ничего», – сказал пожилой мужчина.

«Я знаю, что он умер в результате дуэли. Написал Евгения Онегина, много стихотворений прекрасных, на мой взгляд, которые пропитаны большим смыслом», – отметила девушка.

«Я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем; но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Дальше не скажу. Я, к сожалению, не помню его хорошо», – сказал молодой человек.

«а вы Пушкина не знаете Александра Сергеевича? ну кто вот у него няня? Я то знаю. А вы? Извини, милая, я на работе», – высказался еще один горожанин.

«Я к вам пишу – чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать. Но вы, к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня…. и так далее. Спасибо», – продекларировала благовещенка.

«Дочь не помнит, а папа давно отучился, и тем более не помнит», – сказал мужчина.

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#жизнь

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Екатерина PL