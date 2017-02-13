В Благовещенске отметили день рождения Александра Пушкина

6 июня 218 лет назад родился русский поэт Александр Пушкин. В Благовещенске эту дату отметили различными праздничными мероприятиями. Так, горожане играли в «Поле чудес», читали стихи и вспоминали историю появления в амурской столице пушкинского дуба. Саженец дерева привезли 30 лет назад из поместья поэта.

По словам художника Владислава Афанасьева, мало кто вспоминает, что пушкинский дуб есть не только в поместье Михайловское, но и в Благовещенске. Ровно 30 лет назад именно он привез из поместья Александра Сергеевича Пушкина саженец дуба. Его посадили в центре Благовещенска – в сквере возле площади Ленина.

Владислав Петрович был в хороших отношениях с бывшим хранителем музея-заповедника Семеном Гейченко. Из поместья великого поэта он привез несколько саженцев самолетом.

«Никаких сложностей не было. Единственное, что с меня решили взять денег как за билет пассажирский – там у меня с собой было несколько кустиков. Я говорю – вы что, одурели что ли? Ну я обратился к пассажирам, сказал, что я благовещенец сам в третьем поколении, соберите мне деньги, а то выгонят меня. Ббез разговоров собрали, я в Благовещенск приехал, всем вернул эти деньги», – рассказал член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник России Владислав Афанасьев.

Вот только дубок вскоре сломали вандалы, пришлось везти новое дерево. Его тоже не пощадили, и только с третьей попытки, когда убрали все опознавательные таблички и памятный камень, дуб прижился. Правда, некоторые биологи сомневаются, что сейчас в сквере растет европейский дуб, а не наш, амурский. Художник Афанасьев говорит, что ездил в Михайловское два раза, потом саженцы передавали с самолетом.

В амурской филармонии в день рождения Пушкина поставили «Евгения Онегина». Это не спектакль, а скорее литературная композиция. Но «Театр+» не смог удержаться от театрализации. В этом помогла актриса Амурского театра драмы Елена Грачёва. А в библиотеке имени Комарова к 218-му дню рождения Александра Сергеевича провели игру «Поле чудес». Чудеса искали в сказках великого поэта. В роли Якубовича – библиотекарь Татьяна Васильевна.

«Это интересней для них, "вопрос-ответ" уже надоедает. Поэтому новая форма – для них новые эмоции, ощущения», – сказала ведущий библиотекарь библиотеки имени Комарова Татьяна Журавлева.

Устаревшие слова – светлица, откуп, горница, сочельник – больших трудностей не вызвали, говорят в библиотеке. Тем более, что играющим по 8-9 лет и читать Пушкина они уже начали самостоятельно.

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Екатерина PL