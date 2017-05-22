Авиакомпания «Икар» извинилась перед амурчанами за отмены и задержки рейсов

Фото: Avia.pro

Амурское министерство транспорта и строительства получило письмо от руководителя авиакомпании «Икар» Александра Ленгарова с пояснением ситуации нарушения регулярности полетов в Амурскую область. В этом же письме руководитель «Икара» принес извинениями жителям региона за отмены и задержки рейсов.

«Одна из причин, послужившая созданию сбойной ситуации при исполнении расписания полетов с января по май 2017 года, указанная в письме – это нахождение воздушного судна на выполнении директивы в ООО "Сибирь-Техник" аэропорта города Новосибирск. А также задержка выхода самолета с ремонта, находящегося на периодическом техническом обслуживании в компании "Туркиш Техник" в Стамбуле. В адрес данной компании руководством "Икар" направлены претензионные письма», – рассказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

Также в письме указана еще одна причина нарушения регулярности полетов. Это перенос сроков предоставления авиакомпании в лизинг воздушного судна Боинг 777-200 для выполнения регулярных рейсов авиакомпанией «Икар». По словам министра Андрея Тягло, руководство авиакомпании «Икар» заверило, что в настоящее время регулярность выполнения авиаперевозок в Амурском регионе восстановлена.

С начала 2017 года неоднократно изменялся маршрут выполнения рейса АЬ-301/302 сообщением Москва – Благовещенск – Москва и расписание чартерных рейсов KAR-2553/2554 по маршруту Благовещенск – Нячанг (Вьетнам) – Благовещенск. А также вводились в регулярный маршрут дополнительные посадки в аэропортах Хабаровск и Красноярск. В мае и уже на июнь 2017 года авиакомпанией «Икар» отменено 17 рейсов, на которые продано 1 582 авиабилета, сообщает минтрасстрой региона.

Просмотров всего: 515

#транспорт

распечатать

Екатерина PL