Прокуратура направила в областной суд апелляцию по делу Александра Эндерса

Во вторник, 6 июня, прокуратура Амурской области направила в областной суд апелляцию по делу Александра Эндерса. Об этом Амур.инфо сообщил начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Виталий Чирей. В ближайшее время с доводами апелляции ознакомят самого Эндерса, а также маму погибшей школьницы Веры Захаровой. По закону они имеют право высказать возражения на апелляционное представление.

«Суд установит срок, в течение которого вторая сторона может высказать возражения на апелляцию. Но они могут и не делать этого, они не обязаны. Потом, получив возражение, или по истечении отведенного срока областной суд направит все документы в Верховный суд в Москву. Затем, если Верховный суд согласится с доводами апелляционного представления, то уголовное дело будет направлено на новое рассмотрение уже другими присяжными», – рассказал Виталий Олегович.

В апелляции гособвинение указывает на нарушения, допущенные в ходе рассмотрения дела присяжными. По словам Виталия Чирей, нарушений было выявлено множество, одно из них – это некорректное содержание вопросов опросного листа, предоставленного присяжным заседателям. По мнению прокуратуры, эти вопросы изначально подразумевали необъективные ответы.

Кроме того, гособвинение указывает в апелляции на нарушения со стороны Эндерса и его адвоката. «В ходе выступления перед присяжными они оказывали на них воздействие, ссылаясь на доказательства, которые не являлись предметом исследования присяжных, и на доказательства, которые якобы были скрыты. Они давали свою оценку тому, как были получены доказательства следствием, ставя их под сомнения. По этому поводу судом неоднократно делались замечания стороне защиты, но нарушения продолжались», – добавил Виталий Чирей.

Как сообщало Амур.инфо, 23 марта присяжные заседатели огласили вердикт по делу об убийстве белогорской школьницы Веры Захаровой. По всем трем эпизодам, на которые должны были дать ответ присяжные, они вынесли вердикт – не доказано. Александра Эндерса освободили из-под стражи в зале суда. 13 апреля в Амурском областном суде Эндерсу был оглашен оправдательный приговор.

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Екатерина PL