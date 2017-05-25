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Госавтоинспекция нашла нарушения при проверке участка дороги, ведущей в тупик

Госавтоинспекция нашла нарушения при проверке участка дороги, ведущей в тупик

Амурская Госавтоинспекция выявила нарушения в ходе проверки эксплуатационного состояния автомобильной дороги, ведущей в тупик. Как сообщалось ранее, видео об этом участке на федеральной трассе «Лена» появилось в Интернете. После проверки дорожные полицейские установили, что «технические средства организации дорожного движения в зоне пересечения имеются не в полном объёме».

Как сообщает амурское управление МВД, организации, ответственной за содержание этого участка автодороги, выдано предписание об устранении выявленных недостатков.

Ранее ситуацию с дорогой прокомментировали в министерстве транспорта и строительства Амурской области. Там сообщили, что этот участок сделан в ходе реконструкции с заделом на будущее спрямление в данном месте. Перед въездом на участок есть информационный знак с указанием направления движения по основной дороге.

«Во избежание повторного появления подобных компрометирующих видео данный участок будет дополнительно обставлен дорожными знаками и водоналивными блоками», – заверили в ФКУ УПРДОР «Лена».

Просмотров всего: 761

#закон #транспорт

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Комментарии
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  • 55

    55
    4 часа назад

    На будущее, хорошо сказано. Это как "бодрячком". То есть "тушите свет". И что дальше???

  • Nikodim

    Nikodim
    4 часа назад

    водоналивные блоки - это конечно значительно обезопасит движение по этому участку. особенно зимой! )

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    «Во избежание повторного появления подобных компрометирующих видео, данный участок будет дополнительно обставлен дорожными знаками и водоналивными блоками», – заверили в ФКУ УПРДОР «Лена».

    Видео их скомпроментировало, оказывается.

    Работу нужно делать как положено и по всем стандартам, а также безопасности, когда освоение бабла огромного идет. Хмурню залепили, как и кто ее вообще принимал. ,

  • Beverly

    Beverly
    2 часа назад

    Наверняка по документам, дорога давно построена, а бабки на нее разворованы. Неужели кто-то еще ведется на такие "оправдания". Дорожная отрасль - одна из самых коррумпированных отраслей в путинской РФ.

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