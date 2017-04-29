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Организация киокусинкай карате отметила 25-летие на набережной Амура

Организация киокусинкай карате отметила 25-летие на набережной Амура

Амурская спортивная организация киокусинкай карате отметила 25-летие. Празднование состоялось 2 июня на набережной Амура, у ротонды. Молодые и опытные спортсмены показали собравшимся горожанам свое мастерство. Кроме того, на празднике вручили грамоты тем, кто не один год отдал этому виду спорта.

Сегодня киокусинкай карате в Амурской области занимаются около полутора тысяч человек. Больше половины из них – дети. Филиалы организации есть в каждом городе Приамурья. Тренерский состав – почти полсотни человек. На счету амурских каратистов победы в чемпионатах России, Европы, мира. Поблагодарил каратистов за заслуги министр спорта региона.

«Организация киокусинкай карате занимается воспитанием молодого поколения и делает это успешно. Растет новое поколение спортсменов, устраиваются рекорды, достигаются победы, которые когда-то казались недостижимыми. Решаются задачи по организации и развитию массового спорта, передается неоценимый опыт ветеранов юным спортсменам», – отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Юрий Кретов.

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#праздники #спорт

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