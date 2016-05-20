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В Благовещенске сняли на видео кражу цветов

В Благовещенске сняли на видео кражу цветов

В понедельник вечером, 5 июня, в Благовещенске в районе здания № 1 на улице Нагорной молодые люди «поживились» высаженными цветами. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно двух идущих парней, в руках одного из них большая бутылка. Он останавливается, подходит к высаженным цветам, рвет один из них, после чего молодые люди удаляются.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» замдиректора компании, располагающейся по адресу: Нагорная, 1, Василий Кириллин, цветы высадили они.

«Вчера после обеда высадили цветы, где-то около двух или трех часов дня. А сегодня приходим с утра – цветов нет. Решили посмотреть по камерам, что случилось, и выявили, что вчера вечером в 21:26 здесь проходили два парня. Неподалеку находится магазин – они, видимо, взяли пиво, и, когда шли, один из них решил своей даме подарить цветочек. Вырвал его с корнем и ушел», – говорит Василий Кириллин.

Он пояснил, что компания не обращалась в полицию и не собирается этого делать из-за одного цветка.

«Вдруг люди себя узнают на видео, и совесть у них проснется», – говорит Василий Кириллин.

Как сообщало Амур.инфо, недавно в Благовещенске возле одного из продуктовых магазинов на улице Шимановского появилась необычная табличка. Ее авторы в экспрессивной форме пригрозили тем, кто ворует цветы с клумбы. 6 июня таблички возле магазина уже не было.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    4 часа назад

    свинство-эти цветы у дамы завянут через час-ромео нищие

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Проснётся у них совесть! Жди!

    Скорее Путин досрочно свой пост оставит...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ни то, ни другое - невыполнимо.

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