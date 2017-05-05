В Благовещенск приедет японский театр

Амурский драматический театр готовится принять гостей из Страны восходящего солнца. 27 и 28 июня в амурской столице будет выступать японский театр «Коноситаями». Артисты сыграют две одноактные пьесы о сложностях любви. А перед началом представления и во время антракта в театре можно будет познакомиться с особенностями японской культуры.

Проект театра из Киото называется «Японская пара, русская пара». Два актера небольшой труппы покажут историю японского драматурга Кисидо «Бумажный шар» и чеховского «Медведя». Японский актерский дуэт уже показывал этот проект в разных городах России и на нескольких театральных фестивалях. Везде он прошел с успехом.

Чтобы зрители прочувствовали оригинальность японского искусства, вначале их ждет несколько перфомансов: чайная церемония, знакомство с японской кухней, боевые единоборства, мастер-классы по оригами, также можно будет примерить кимоно и устроить фотосессию.

«Мы подумали: ну что такое два часа спектакль? Нам этого мало, тем более что будет большой антракт – 20 минут, потому что в это время надо кардинально менять декорации: сцену, свет, и тогда мы решили, что вокруг этого надо сделать праздник. У нас же проводится российско-китайская ярмарка, пусть у нас в театре будет японский фестиваль», – рассказала директор Амурского театра драмы Татьяна Бедина.

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#жизнь #культура

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Екатерина PL