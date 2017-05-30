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В китайском зоопарке смотрители скормили тиграм живого осла (видео, 18+)

В китайском зоопарке смотрители скормили тиграм живого осла (видео, 18+)
Фото: youtube.com

В Китае сотрудники одного из зоопарков бросили живого осла на съедение тиграм. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на Daily Mail, видео инцидента было выложено на YouTube. По данным издания, всё произошло в зоопарке города Чанчжоу.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как сотрудники сталкивают в ров с водой, окружающий площадку с тиграми, упирающегося осла.

Испуганное животное пытается спастись, однако хищники наскакивают на него и сильно кусают. Отмечается, что расправа тигров над ослом заняла 1,5 часа.

Пока нет информации о причинах такой жестокости со стороны людей. Также неизвестно, происходило это на глазах посетителей или зоопарк был закрыт.

Интернет-пользователи, посмотревшие видео, выражают негодование действиями смотрителей зоопарка.

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#животные #интернет #Китай #происшествия

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