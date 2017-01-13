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сегодня, 17:03 0

Свободный примет этап чемпионата ДФО по автоспорту в дисциплине авторалли

Свободный примет этап чемпионата ДФО по автоспорту в дисциплине авторалли
Фото: pskov.ru

9 и 10 июня в окрестностях Свободного – селах Черниговка, Гащенка и Желтоярово – пройдут этапы чемпионата Дальневосточного федерального округа и открытого чемпионата Амурской области по автомобильному спорту в дисциплине авторалли.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту региона, в окрестностях города состоятся второй этап чемпионата ДФО и четвертый этап чемпионата области. После первого этапа дальневосточных соревнований в классе машин с двигателями 1 600 кубических сантиметров лидируют амурчане Дмитрий Дорошенко и Сергей Денисов. В классе «Джипы» и в «Большом классе» (4ВД турбо) на первом месте идут представители Приморья. Кроме хозяев, конкуренцию им на втором этапе попытаются составить спортсмены Якутии и Хабаровского края.

Торжественное открытие соревнований пройдет 9 июня в 12:00 на площади имени Ленина в Свободном.

Общая протяженность трассы составит 200 километров, половина из которых – скоростные участки.

Третий, завершающий этап чемпионата ДФО пройдет вновь в Свободном в октябре этого года.

В 2017 году в календаре федерации автоспорта области будет еще один важный старт: с 27 июля по 4 августа два экипажа из Приамурья примут участие в международной гонке «Китай – Монголия – Китай». Сильнейшие пилоты разных стран выйдут на трассу Баотоу (провинция Внутренняя Монголия, КНР) – Улан-Батор – Баотоу.

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#Свободный #спорт #транспорт

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