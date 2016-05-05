Строительство одного из домов «Городка» в Чигирях приостановлено

С 1 июня в селе Чигири приостановлено строительство дома под литерой 8, который начинала возводить компания «Городок». Об этом шла речь на последней встрече с дольщиками «Городка» с участием губернатора Александра Козлова, глав амурских УМВД, прокуратуры и следственного управления.

Дома «Городка» сейчас достраивает ООО «Статус».

«Мы вынуждены остановить стройку, потому что учредители не выполняют все условия. Мы с момента начала строительства 10 апреля этого года уже вложили в стройку собственных 12 миллионов рублей, но вынуждены остановиться, потому что условия договора со стороны учредителей не исполняются!» – пояснил директор «Статуса» Станислав Гончаров.

Губернатор области сказал, что не имеет права бросить людей в беде и оставить один на один с этой проблемой.

«Учитывая, что незавершенное строительство литеров 8 и 4 находятся в конкурсной массе, необходимо тогда разделить людей и стройку. Нужно определить тех дольщиков, которые вложили в квартиры последние деньги, брали ипотеки. Тем более, положительный опыт оказания помощи у нас есть. Вспомнить хотя бы крах фирмы "Россия", масштабное наводнение 2013 года. Тогда людей не бросили, и сейчас в трудной ситуации не оставим», – пояснил Александр Козлов.

Глава региона на встрече обратился к министру юстиции области Елене Воробьевой с просьбой проработать варианты решения вопроса о мерах поддержки людей, которые оказались в трудной ситуации. Главным условием для этого, сообщает пресс-служба правительства региона, должна стать «адресная» помощь. Это значит, что на поддержку смогут рассчитывать только те дольщики, кто действительно оказался в тупиковой ситуации, а не «предприниматели», которые претендуют на несколько квартир в недостроенных домах.

В свою очередь, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области Андрей Голомбиевский заверил присутствующих на встрече дольщиков, что никто из учредителей компании «Городок» не уйдет от ответственности. С материалами уголовного дела тех, кто признан потерпевшими, начнут знакомить в конце июня.

По информации директора ГКУ АО «Строитель» Николая Сибирякова, на литере 8 провели проверку. На сегодняшний день на объекте выполнена кирпичная кладка объемом 292 квадратных метра, завезено 172,4 тысячи штук кирпича, более 55 тонн цемента, 175 тонн песка и прочего строительного материала.

Как сообщало Амур.инфо, в июле 2016 года в отношении строительной компании «Городок» Арбитражным судом было введено конкурсное производство. Компания строила многоэтажный жилой дом в центре города, дома в микрорайоне Европейский и в районе Загородной – Зейской. Не дождавшиеся квартир дольщики несколько раз выходили на пикеты, обещали устроить голодовку. Людям предлагали заключить мировое соглашение с компанией, но они не захотели этого делать. Поэтому в январе 2017 года имущество «Городка» начали распродавать. Завершились торги по реализации имущества в конце мая.

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#строительство

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Александр Авдеев